Sánchez Serna se presentará a las primarias de Podemos para "coordinador autonómico"

El diputado Javier Sánchez Serna ha anunciado este martes que se presentará a las primarias para liderar la organización regional de Podemos, cuyo cargo pasará a designarse coordinador autonómico en lugar de secretario general, nominación que sí conserva el líder nacional, Pablo Iglesias.

En un comunicado, Sánchez Serna ha señalado que el proceso de primarias tendrá lugar del 12 al 17 de junio y servirá para dotar a la organización de una nueva dirección autonómica, cuya gestión realiza desde septiembre de 2019 una gestora, presidida por este diputado, tras la dimisión del anterior secretario general, Óscar Urralburu.

Bajo el equipo denominado "Un Podemos Contigo", Sánchez Serna cuenta en su lista con la diputada autonómica María Marín, que sustituyó en el escaño a Urralburu, el ex secretario de Organización y ex parlamentario autonómico, Antonio Urbina, o el ex concejal en Molina de Segura Fernando Miñana.

En el comunicado, la candidatura ha señalado que Podemos no se "resigna" a una comunidad "de corruptos, trabajo basura y paisajes devastados por la contaminación".

A la hora de diseñar la candidatura de "Un Podemos Contigo", Sánchez Serna ha contado con todas las comarcas de la Región de Murcia, además de con las diferentes áreas temáticas que conforman la organización y que tendrán que retomar la labor de los círculos sectoriales.