Desescalada en Murcia: La Comunidad permitirá a los hosteleros llenar el 50% de aforo en el interior de sus locales

Totana podría entrar en la fase 2 esta próxima semana si los datos son buenos y así lo recomienda Epidemiología.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha comparecido hoy en rueda de prensa tras su onceava reunión semanal vía telemática con Pedro Sánchez y sus homólogos autonómicos, donde ha anunciado que la Comunidad permitirá en esta fase 2, que empieza mañana lunes 25 de mayo, los establecimientos hosteleros alcancen el 50% de aforo tanto en su interior como en sus terrazas, siempre y cuando sea posible controlar la distancia de seguridad.

El jefe del Ejecutivo regional ha comenzado su comparecencia recordando las últimas cifras ofrecidas sobre la expansión del coronavirus en la Región, donde se han encadenado tres días consecutivos sin fallecidos, y trasladando su más sentido pésame a los familiares y amigos de las cinco personas que han perdido la vida a causa del virus esta semana, algo que a su juicio prueba que "aún somos débiles frente a la enfermedad".

Pese a ello, argumentaba, la Región está preparada para pasar a la fase 2, y así lo hará mañana, a excepción del municipio de Totana, a cuyos vecinos ha pedido "paciencia" pues ésta se verá "recompensada con un rápido avance, estoy seguro". Algo que concretaba a preguntas de los periodistas afirmando que en la reunión de este próximo jueves entre Salud y Sanidad, si los datos son buenos, se podría pedir que Totana pasase inmediatamente a fase 2. Además, López Miras ha querido agradecer el gesto de Pedro Sánchez, que se ha interesado particularmente por el estado del municipio.

Sobre a la apertura de playas que se produciría mañana, al entrar la Región en fase 2 de desescalada, reprocha López Miras al Ejecutivo central que no se ha informado con la suficiente antelación a los alcaldes de los municipios de costa y que tampoco se les va a financiar para llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las mismas. Por tanto, afirma, el Gobierno regional mantendrá el contacto con ellos y coordinará su apertura, pero no puede hacer más al no tener recursos extra por parte del Estado.

Ha criticado también el presidente regional la poca información de la que disponen las autonomías sobre la renta mínima que se aprobará esta semana en el Congreso y reprocha que "esta semana sólo se ha puesto sobre la mesa el apoyo a la prórroga del estado de alarma, ninguna medida". También se ha mostrado duro al criticar el pacto entre PSOE y Bildu, a los que tacha de "herederos políticos de ETA", lo que cree que "ha dinaminatizado cualquier oportunidad de acuerdo social".

También ha reclamado, una vez más, una financiación digna para la Región, la que asegura que no tiene medios económicos necesarios para afrontar la crisis económica que se va a producir a consecuencia del coronavirus. "El Gobierno plantea un déficit de 10'2% pero mantiene el del 0'2 para la Región, algo que no tiene ningún sentido". Asimismo critica que los criterios de reparto para los 16 millones de euros anunciados a las comunidades "vuelven a perpetuar la desigualdad de los murcianos".