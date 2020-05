Bocinas en la Gran Vía contra el Gobierno de Pedro Sánchez

La protesta nacional contra el Gobierno de Pedro Sánchez convocada por Vox ha tenido buena acogida en Murcia, bastión del partido a nivel nacional y primera fuerza en las últimas elecciones generales.

Vehículos y bocinas son las herramientas que los manifestantes han elegido para hacer sonar su descontento. También banderas e himnos nacionales para protestar contra el Gobierno de España y su gestión de la crisis del coronavirus.

Los coches han llenado la Gran Vía entre los aplausos de algunos viandantes y el estupor de otros. Una protesta en la que es difícil, cuando ya lo es en las habituales, determinar la asistencia de manifestantes.

Si bien las distancias de seguridad para evitar contagios se respetan en los vehículos, no ha sido así entre los que han asistido a pie en las aceras paralelas a los carriles donde se desarrolla la protesta.

Las consignas arengadas a través de megáfonos, propias de este tipo de eventos, se han sustituido en esta ocasión por dispares ritmos de claxon, palmadas irregulares, y diversos modelos de los colores nacionales que se han lucido en coches en prendas y hasta en mascarillas. Se hace difícil para los testigos saber cuál es el catálogo de reivindicaciones concretas entre el alboroto.

Frente al jardín de Santa Isabel dos jóvenes han abandonado su vehículo para inmortalizar la cola de coches que les precedían. Después de la foto han coreado tímidamente "¡Gobierno dimisión!" sin obtener seguimiento. Han vuelto al coche y han continuado su marcha.

El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha apuntado en el mismo sentido que estos jóvenes. "Hoy Murcia clama con fuerza que el Gobierno tiene que dimitir de manera inmediata. Es un Gobierno que nos coarta las libertades, que nos tiene secuestrados en nuestras casas y que no tiene ningún plan específico ni ante la crisis sanitaria ni ante la crisis económica", ha sentenciado.

Ha llegado a comparar la crisis actual con la Guerra Civil y ha solicitado la formación de "un Gobierno de emergencia nacional".

Junto al río, los copilotos de un par de coches han sacado por la ventanilla sendas cacerolas, mismo gesto que se presupone que realizan en las caceroladas que se repiten todos los días a las nueve de la noche, y las han hecho sonar. Como respuesta han recibido gritos de "¡Viva España!" de un manifestante a pie.

Por su parte, el diputado nacional de Vox por Murcia Luis Gestoso ha utilizado palabras tan gruesas para descalificar al Ejecutivo nacional como grandilocuentes para referirse a la protesta. "Ha sido una muestra sido una muestra incalculable, sin precedentes de miles de españoles hartos de este Gobierno y de la negligencia criminal que han cometido en la gestión de esta catástrofe que ha provocado decenas de miles muertos".

Ha vuelto a responsabilizar a las manifestaciones del 8M de la propagación del coronavirus. No obstante, preguntado por la celebración del mitin de Vox en Vistalegre el mismo día, echa balones fuera: "Nosotros en Vistalegre no teníamos la información que tenía el Gobierno de la situación".

La contundencia de Gestoso ha desaparecido cuando los periodistas le han planteado la situación del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, después de la expulsión del partido de tres de los cuatro diputados de la formación. "Bueno, eso lo llevan en Madrid y yo no sé nada", ha expresado.

"No sé si han venido o no a la manifestación (los diputados suspendidos), pero si han venido ha sido a título particular porque esas personas ahora mismo no pertenecen a Vox. Es un tema que están llevando en Madrid. Si esto lo querían convertir en un partido propio, creo que se han equivocado", ha asegurado Gestoso.

Ayer, el presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó que en Murcia no se han elegido a las personas adecuadas para el partido en Murcia. Sobre estas declaraciones sentenció Luis Gestoso que "si lo dijo Abascal, por supuesto que comparto hasta la última coma de lo que dijo".

La manifestación, que comenzó a las 12:00 en la Plaza Circular, ha terminado en Plano de San Francisco con la caravana dispersándose en distintas direcciones.