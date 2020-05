La derogación de la reforma laboral crispa a Gobierno regional y patronal

A pesar de que aún no está claro si la derogación de la reforma laboral del Partido Popular se hará de manera «íntegra» o solo afectará a los puntos más «lesivos» –según se le pregunte al PSOE o a Unidas Podemos–, el anuncio conocido la medianoche del miércoles provocó una rotunda reacción en contra por parte del Gobierno regional y de los empresarios murcianos. No solo por la medida en sí, sino también por la tercera firma de ese acuerdo, la de EH Bildu.



«Que el PSOE pacte con los herederos políticos de ETA es muy preocupante. Que el pacto sea para dejar sin ERTE a miles de familias es indignante», denunciaba ayer por la mañana el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.



«Que el PSOE pacte con los herederos políticos de ETA es muy preocupante. Que el pacto sea para dejar sin ERTES a miles de familias es indignante. Espero que los representantes PSOE de la #RegióndeMurcia sientan la misma indignación y preocupación que el resto de los murcianos.» — Fernando López Miras

?No es el momento de derogar la Reforma Laboral.



«No es el momento de derogar la Reforma Laboral. Mientras el Gobierno de Sanchez, maniobra a golpe de improvisación y contradicciones, el de la Región sigue trabajando en una estrategia que cuenta con todos los agentes sociales, económicos y empresariales» — Ana Martínez Vidal

PSOE y Podemos recuerdan que era parte de su pacto de Gobierno

Poco después, la patronal de empresarios murcianosse sumaba a la organización nacional CEOE y, «que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y sobre todo sus socios de Gobierno, con Unidas Podemos a la cabeza, ignoran y desprecian». Según su presidente,, «especialmente sangrante en el caso de Bildu, formación cuyo origen es conocido y cuyos intereses poco tienen que ver con los de un país del que no se siente parte».La patronal denuncia la «contradicción» que supone esta medida con la iniciativa del Gobierno central de negociar con empresarios y sindicatos la implantación de medidas de flexibilidad en el ámbito laboral que garanticen la subsistencia de miles de empresas y millones de empleos» de cara a la crisis económica producida por la pandemia de coronavirus. CROEM entiende que el anuncio dey se echarán por tierra los esfuerzos realizados para salvaguardar millones de puestos de trabajo a través de los ERTE».La patronal de Cartagena, por su parte, envió un comunicado en el que suscribe «íntegramente» lo dicho por sus colegas murcianos.Horas después, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Ana Martínez Vidal, advirtió de las «consecuencias incalculables» que tendrá el pacto alcanzado por Pedro Sánchez con EH Bildu, que generará «inseguridad jurídica en un momento de especial dificultad» por la pandemia del coronavirus.Además, tras lamentar que los partidos firmantes escenificaran ayer por la mañana sus discrepancias con respecto a esa reforma, lo que denota que, exigió a PSOE y Unidas Podemos que, antes de hacer nada, aclaren los términos del acuerdo.Asimismo, la portavoz del Gobiernode la Región de Murcia, ya que parte del presupuesto de la Comunidad y no habrá ninguna modificación normativa vinculante.Elregistró ayer en la Asamblea Regional una declaración institucional que insta a la Cámara autonómica a expresar su rechazo al acuerdo suscrito por el Partido Socialista, Unidas Podemos y EH Bildu.El portavoz del Grupo Parlamentario Popular,, manifestó ayer, en línea con el presidente López Miras, que ese pacto «supone un, ya que legitima a un partido que no condena la violencia terrorista y representa la herencia de la banda ETA».Segado recordó también que «mientras el PSOE negociaba con Bildu en Madrid los términos del acuerdo,», Idoia Mendia.Para el PP, la derogación de la reforma laboral en estos momentos «es preocupante, ya que». Su portavoz se pregunta «qué pasará con ellas, aunque muchas no han podido cobrar por la incompetencia del Servicio de Empleo dependiente del Ministerio»., portavoz delregional, defiende que la medida alcanzada ayer por el PSOE, UP y EH Bildu, «como la subcontratación con salarios de miseria, la subordinación de los trabajadores en la negociación colectiva, la eliminación de la ultractividad de los convenios colectivos y la posibilidad de despedir a un trabajador enfermo por ir al médico». En ese acuerdo, señala, «no figura nada que no estuviera ya recogido en el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos».La portavoz deen la Asamblea,, celebró la noticia como «una victoria para los trabajadores» y, aventurándose a presentar mociones para que la institución se oponga a poner fin a este capítulo negro en la historia del derecho laboral». Además, Marín afirma que «López Miras miente cuando dice que supone dejar sin ERTE a miles de familias, ya que éstas se encuentran bajo el paraguas del estado de alarma». También recuerda que fue el PP quien «trató de acabar con esta herramienta de protección laboral cuando se negó a apoyar la prórroga».