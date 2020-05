80 expertos hablarán en la Comisión de Reactivación

La Comisión especial de estudio de un Plan de Reactivación Económica y Social y de Evaluación del Impacto del Coronavirus en la Región escuchará a 80 expertos y pedirá un informe a aquellos que por cuestiones de tiempo no puedan comparecer en la Asamblea Regional. Así lo han acordado los grupos parlamentarios, que aún deben decidir el calendario de comparecencias.

El portavoz de la comisión, el diputado del PP Miguel Ángel Miralles ha explicado que han acordado que «aquellos que no puedan venir a comparecer, se les pedirá un informe». El lunes 25 de mayo se reunirá de nuevo la comisión para planificar el calendario de comparecencias.

En ese sentido, la comisión se reunirá los lunes y los jueves y en ella comparecerán expertos, representantes de asociaciones, sindicatos y técnicos de la universidad, entre otros. El diputado Juan José Liarte ha afirmado que «se va a escuchar a muchísima gente, va a haber aportaciones muy interesantes».

La comisión se había fijado un plazo para tener unas conclusiones entre octubre y noviembre, aunque el socialista Alfonso Martínez ha apuntado que debido al volumen de comparecencias solicitadas «puede que no haya conclusiones hasta final de año», no obstante se solicitarán informes a los comparecientes que no puedan acudir a la Cámara, como ha avanzado la diputada de Ciudadanos, Valle Miguélez.

PSOE y Podemos registrarán en la Asamblea Regional una petición para poder «flexibilizar» el Reglamento de la Cámara y que se permita seguir el formato de pregunta-respuesta en las comisiones especiales durante la comparecencia de algún experto.