Vox considera que Liarte, Carrera y Campuzano "han dejado de pertenecer al grupo parlamentario"

No parece que la nueva crisis de Vox en Murcia se vaya a solucionar con la permanencia en el grupo parlamentario de los tres diputados suspendidos: Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano.

El presidente de la gestora, José Ángel Antelo, acompañado de Luis Gestoso, ha entregado esta mañana a la Asamblea Regional la comunicación oficial del partido que suspende de afiliación a tres de sus miembros. En una carta que firma el propio Antelo, llega a afirmar que "han dejado de pertenecer al grupo parlamentario". Sin embargo, según fuentes parlamentarias, eso no es algo que pueda decidir él. "Los partidos y los grupos parlamentarios son realidades jurídicas distintas", explican.

Junto a la carta de la gestora de Murcia, otros documentos firmados por el secretario general de Vox España, Javier Ortega Smith, comunicaban oficialmente a la Asamblea y a los diputados Liarte, Carrera y Campuzano que habían sido suspendidos de afiliación cautelarmente, por lo que quedan inhabilitados para ejercer cualquier cargo en el partido. No obstante, esta comunicación oficial carece de validez alguna, ya que no es una carta original, sino una fotocopia, por lo que no ha sido aceptada.

Los dirigentes de Vox se han ido finalmente de la Asamblea Regional sin haber iniciado el proceso por el cual buscan que sus tres parlamentarios expedientados abandonen el grupo parlamentario, aunque se han comprometido a entregar toda la documentación original, sin fotocopias, esta misma semana.

Desde la Asamblea entienden que mientras no haya una suspensión definitiva no se debe actuar, aunque enviarán la documentación que reciban en los próximos días a los Servicios Jurídicos de la Cámara para que aconsejen sobre la manera de proceder. Asimismo, insisten en que la decisión final la tendrán los propios diputados suspendidos, que ayer confirmaban a esta Redacción que no tenían pensado entregar sus actas y vislumbraban la posibilidad de acabar en el Grupo Mixto.



La crisis "no afecta" al Gobierno regional

La portavoz del Consejo de Gobierno, Ana Martínez Vidal, no cree que la crisis del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional vaya a afectar al Ejecutivo regional, ya que el pacto de Gobierno es entre Partido Popular y Ciudadanos.

Preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Empresa ha señalado que, en cualquier caso, los parlamentarios suspendidos "siguen siendo diputados y tienen voz y voto" en los debates que se produzcan en la Asamblea y que, por tanto, el Gobierno regional respeta la "postura" que tome Vox.