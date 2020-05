El TSJRM confirma que Educación vulneró la libertad sindical al ceder datos al CSIF

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha declarado en una sentencia que la consejería de Educación vulneró el derecho fundamental a la libertad sindical cuando cedió en exclusiva al CSIF el uso de la red de correo corporativo para el envío de un comunicado.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, estima así en parte el recurso que presentó el Sindicado Independiente de Docentes (SIDI), que también reclamó una indemnización de 22.600 euros por los daños y perjuicios sufridos, aunque este extremo de la demanda no ha sido aprobado.

Dice la sala que el SIDI acudió a los tribunales para exponer que la consejería de Educación cedió exclusivamente al CSIF el uso de la red de correo corporativo para que este sindicato pudiera comunicarse con los 20.000 docentes de enseñanza no universitaria de la región en un proceso electoral convocado en noviembre de 2018.

Así, añadió, había quedado en desventaja, ya que no solo no tuvo que asumir los gastos del envío por correo del comunicado a sus afiliados, sino que, además, no pudo llegar a todos los electores llamados a las urnas con la misma exactitud que se consigue con los correos electrónicos.

El TSJRM declara que la demandada vulneró el derecho a la libertad sindical, como había indicado la fiscalía en el informe que apoyó la estimación del recurso, pero no estima lo relativo a la indemnización reclamada al señalar que no están acreditados los daños y perjuicios alegados.