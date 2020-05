Franco pide al Ministerio de Sanidad que envíe mascarillas gratis a personas sin recursos

La vicepresidenta y consejera Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ha solicitado este miércoles por carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que envíe mascarillas para cubrir las necesidades de las personas sin recursos de la Región de Murcia, informaron fuentes de la Comunidad en una nota.

"A quienes hoy no tienen para comer, no podemos exigirles que compren mascarillas en las farmacias", ha apuntado la consejera, que ha cursado la petición en vísperas de la entrada en vigor de la obligatoriedad de usar mascarillas en lugares públicos cuando no se puedan respetar las distancias de seguridad.

Las personas que están acogidas o bajo tutela de la Consejería serán provistas del material necesario para su protección del contagio de COVID-19, así como los usuarios de los centros residenciales de mayores y de personas con discapacidad.

No obstante, "el material es limitado y puntualmente se pueden hacer repartos de mascarillas como el que se llevará a cabo este miércoles en la sede del comedor social de Jesús Abandonado, en Murcia", ha destacado Franco, quien ha pedido al ministro "protección para los colectivos más vulnerables".

"No podemos olvidarnos de las personas sin recursos, que en muchos casos no tienen un domicilio fijo; es una cuestión de solidaridad, pero también de responsabilidad política. Si es obligatorio llevar mascarillas, las personas en riesgo severo de exclusión social no pueden ser invisibles", ha resaltado.

A su vez, la vicepresidenta ha puesto a disposición del Ministerio su consejería para canalizar el reparto de las mascarillas que envíe para estos colectivos.