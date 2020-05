Desescalada en Murcia: Murcia aprueba rebajar las tasas de terrazas, mercados y basuras

El Ayuntamento de Murcia ha aprobado este lunes la modificación de las ordenanzas fiscales en un Pleno extraordinario con el objetivo de aliviar la situación de numerosas comercios y familias, quienes se están viendo afectados por la situación de estado de alarma debido a la pandemia del coronavirus.

Las reducciones afectan a las tasas de terrazas, mercados, basuras y otros precios públicos con los que el Consistorio prevé beneficiar a los murcianos reduciendo sus pagos en cerca de 2,5 millones de euros. Una modificación que ha salido adelante por mayoría, con los apoyos de PP, Cs y Vox, frente a la abstención de PSOE y Podemos, quienes consideran "insuficientes" las medidas planteadas.

Estas medidas beneficiarán a un total de 4.325 comerciantes, hosteleros y pequeños empresarios de los cuales 1.555 son de establecimientos de restauración y hostelería, 670 de establecimientos de otras actividades (comercios menores que han tenido que cerrar durante este periodo y no son bares ni restaurantes), y 2.100 comerciantes de mercadillos semanales.



Terrazas y mercadillos

En el caso de terrazas y mercadillos, la tasa por el aprovechamiento especial de terrenos de uso público con mesas y sillas y la tasa por aprovechamiento especial o utilización privativa de la vía pública no se liquidarán durante el período de no ocupación, lo que supone un impacto económico estimado de 175.000 euros (por mesas y sillas) y 133.340 euros (por mercadillos semanales).

Además, se reducirá el 50% de las tarifas aplicables para el segundo semestre de año en ambas tasas. Ello supone un impacto económico estimado de 516.250 euros (por mesas y sillas) y 200.010 euros (por mercadillos semanales).



Instalaciones deportivas y escuelas infantiles

En estos casos, no se cobrarán aquellas tasas correspondientes a servicios públicos que se hayan dejado de prestar con motivo del estado de alarma y, en el caso de que se haya anticipado el pago, se establecerán procedimientos ágiles de devolución. Actualmente, la ejecución de esta medida supone un impacto económico estimado de 498.525 euros por el alquiler de instalaciones deportivas municipales de Murcia y 105.400 euros por la prestación de servicios en las escuelas infantiles.



Tasa por recogida de basuras

Los locales afectados por el cese de actividad como consecuencia de la declaración del estado de alarma podrán acogerse a la cuota mínima de 29,96 euros de recogida de basuras. La aplicación será por un bimestre, tiempo equivalente al período efectivo de cierre. El impacto económico estimado de esta medidas es de 335.434 euros.



Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Se aplicará el tipo impositivo del 2% a construcciones, instalaciones y obras sujetas a declaración responsable o comunicación previa, durante un plazo de 6 meses desde su entrada en vigor. Ello permitirá que los dueños de establecimientos que tengan que realizar reformas para adaptarse a la nueva normativa estatal sólo tengan que pagar el 50%. Impacto económico estimado: 489.121 euros.

Reducción del tiempo de pago

Durante el Pleno extraordinario de este lunes, el concejal de Régimen Económico, Eduardo Martínez Oliva, ha informado de que han dado instrucciones a los servicios municipales para que se agilice el pago a los proveedores municipales con el objetivo de dar liquidez a los pequeños y medianos empresarios. En el mes de marzo el periodo medio de pago fue de 18 días y se abonaron 16,5 millones a proveedores, mientras que en abril el tiempo de pago ha sido 20 días y se han pagado 12,5 millones. "En total hemos abonado 29 millones de euros en un mes y medio", ha informado, a la vez que recuerda que "el Ministerio nos dice que el tiempo medio de pago debe estar por debajo de los 30 días y en esta línea queremos seguir".

Desde el Grupo Municipal Socialista su portavoz, José Antonio Serrano, ha criticado que "a pesar de todas las propuestas realizadas desde el PSOE, nos encontramos con que desprecian cualquier iniciativa que no venga del PP, ya que no han recogido ninguna de nuestras ideas" por lo que ha pedido al equipo de Gobierno que "en los momentos que vivimos no hay que mirarse tanto el ombligo".

Serrano afirma que "el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Murcia es insuficiente y el ejemplo lo tenemos en otros con menos recursos, que se han comprometido más con sus vecinos. Es cuestión de voluntad".

Al tiempo que ha criticado que no se haya tenido en cuenta la propuesta socialista de poner en marcha un IBI social.

En la línea de la crítica también ha ido el portavoz de Ciudadanos y primer teniente de alcalde, Mario Gómez, quien ha recordado que en un Gobierno de coalición debe primar el diálogo y "se nos traen unas nuevas medidas en las que se muestra la falta de consenso del PP con su socio de Gobierno y con el resto de grupos de la oposición".

Por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Inmaculada Ortega, considera fuendamental que desde el Consistorio se ayude a las familias, autónomos y pymes. No obstante, manifiesta que "las medidas planteadas son insuficientes, pero son el principio de un largo camino". En este sentido, aboga por "trabajar en una reducción de gasto innecesario y de las subvenciones de tinte ideológico".

Desde Podemos, Ginéz Ruiz, ha reconocido que las medidas planteadas por el equipo de Gobierno son "valientes", pero les ha recordado que "seguimos a la espera de ver las previsiones de ingresos y gastos y los presupuestos y, por lo tanto, nos falta información". Por lo que indica que de esta forma no puede cuantificar si son suficientes, de ahí que desde su grupo se hayan abstenido.