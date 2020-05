"Vivimos siempre a la sombra de las marcas de nuestros clientes y de que triunfen"

Registró en 2019 ingresos netos por valor de 174 millones, tiene presencia comercial en más de 120 países, dispone de 21 centros alrededor del mundo y en su plantilla trabajan más de 840 personas de 35 nacionalidades distintas. Esta empresa, con sede central en Alcantarilla, afronta la crisis sociosanitaria e industrial con la confianza de que la amplia diversificación de sus líneas de venta será un elemento clave para resistir los estragos en cada uno de los mercados en los que opera.

La aventura empresarial de Iberchem comenzó en el año 1985 gracias a la apuesta de tres socios fundadores, José Robles, Miguel Román y Ramón Fernández, el más joven y actual CEO de una compañía, cuyo accionista mayoritario es el fondo de inversiones francés Eurazeo, que mantiene vigentes sus valores fundacionales: «mucho trabajo, predicar con el ejemplo, y una gestión austera que sabe compaginar el atrevimiento y la prudencia», sostiene el director general.

Recuerda con una sonrisa que, en los inicios, sus socios solían decir algo que explica en parte las tasas de crecimiento de dos dígitos: «éramos una empresa rica con empresarios pobres».



¿Qué impacto ha tenido la pandemia y su posterior crisis en su sector?

Nuestro sector es muy amplio, y en ese sentido, el análisis debe hacerse por segmentos: el consumo no ha bajado en nuestra línea de aromas para la alimentación y en cuanto a las fragancias, habría que distinguir entre todos aquellos productos higiénicos como jabones, detergentes o líquidos desinfectantes, cuya demanda está en alza, con esos otros productos de sectores como el de perfumería fina, cosmética o el cuidado personal, ahí hemos experimentado un parón importante. Una de las ventajas de nuestra empresa es que, al ser generalista, nuestra producción está muy diversificada, y el comportamiento comercial de unos productos compensa el de otros. Hemos tenido un primer trimestre, en cuanto a facturación, muy bueno. El 50 por ciento de los productos sanitarios ha crecido casi un 30 por ciento, mientras que el 50 por ciento de los productos vinculados a la perfumería fina o cosmética ha caído prácticamente a cero, por la parálisis en los dos últimos meses, tanto en España como fuera. Además, en este sector se dan circunstancias especiales, por ejemplo, el alcohol como base de los productos de perfumería se ha destinado fundamentalmente, como no podía ser de otra manera, al tema sanitario; poco a poco la situación se está normalizando, y esperemos que esa normalidad llegue al consumo de estos productos de perfumería.

¿Algún obstáculo en la cadena logística para el suministro de materias primas?

No hemos tenido problemas. Normalmente compramos una gran parte en origen; en India, China? El único problema que estamos teniendo últimamente es el cierre de las importaciones desde India, esto afecta a alguna materia prima, pero tenemos alternativas.

Tengo entendido que la colaboración de Iberchem en los días más duros de la pandemia fue ejemplar.

Por nuestras características, tuvimos la oportunidad de actuar de una forma importante; en el tema de mascarillas y guantes realizamos importantes donaciones a centros sanitarios, al Reina Sofía, La Arrixaca, entre otros; también teníamos relación con algunos productores de gel sanitario, y ahí también pudimos hacer cosas? pero... En cualquier caso, no me gusta demasiado hablar de ello, esas cosas no se hacen para publicitarse, tampoco lo necesitamos, nosotros no vendemos al público de manera directa, somos lo que somos e hicimos lo que hicimos de manera discreta porque era una cuestión de justicia y nos sentíamos bien haciéndolo, pero ya está, no para proyectar una imagen determinada. Estamos detrás de las marcas de nuestros clientes; las fragancias y los aromas siempre están a la sombra de esos productos. Nuestro mérito consiste en todo caso en aportar calidad a los productos de nuestros clientes y vivimos de que triunfen.

¿Preocupado por el futuro a corto y medio plazo?

Más que preocupados, estamos atentos a cómo tendremos que reinventarnos para adaptarnos a las circunstancias; en este momento es muy difícil hacer una previsión, y no creo que haya nadie que pueda hacerlo; lo que sí creo es que encontraremos la forma de salir de esta situación. No soy especialmente pesimista en cuanto a la empresa, tenemos una amplia capacidad de adaptación, y estamos preparados para tomar las decisiones que haya que tomar con eficacia y rapidez.

Cada vez se oye más que la sostenibilidad, la trazabilidad garantista o la digitalización serán protagonistas en el futuro del sector industrial.

Son conceptos muy manidos, creo es más simple que todo eso, pues claro que todos estamos inmersos en la digitalización desde hace tiempo, claro que estamos modernizando los sistemas o que trabajamos con todas las garantías, pero luego, al final, todo se resume en una rápida capacidad de reacción a las necesidades del mercado. Y jugamos con esa ventaja de la diversificación; estamos presentes en más de 120 países, y habrá mercados que irán muy mal, por supuesto, pero otros irán regular, y otros mejor, y sabremos salir adelante en cada uno de ellos. En nuestro sector los cambios son menos superfluos, son más bien modificaciones vinculadas a temas funcionales, competitivos, útiles.

¿Podría ponerme un ejemplo?

Como está por llegar un tiempo de penuria económica, una de las primeras cosas que estamos haciendo es prepararnos para mantener los mismos niveles de calidad reduciendo costes, e incluso márgenes, porque al hablar de reducir costes, muchos sólo piensan en recortes, pero no, a lo mejor lo hacemos en procesos que no estaban lo suficientemente optimizados. Estamos intentando mejorar nuestra oferta al máximo, porque estamos seguros de que nuestros clientes van a tener que optimizar la suya.

¿Incluso tocando los márgenes de beneficio?

Nos tenemos que acostumbrar todos a ganar un poco menos en tiempos de crisis. En cualquier caso, esto no ha cogido en una muy buena situación y de momento, salvo catástrofe, no hay prevista ninguna reducción de plantilla, ningún ERTE, resistiremos los meses que están por llegar peor o mejor, pero seguro que vamos a recuperar el ritmo que teníamos, que no significa más carga de trabajo porque no se le puede pedir más a nuestro capital humano, trabajan mucho y bien.

Nos queda mucha tarea por delante, y necesitaremos más imaginación que nunca. Estoy razonablemente confiado en que vamos a superar las adversidades gracias al personal que tenemos, que es lo que hace que una empresa vaya mejor o peor. Si les facilitamos los medios adecuados la gente tira hacia adelante, y de qué manera... Además, son tiempos en los que hay que estar muy alerta, muy vigilantes y no bajar la guardia para no dar pasos atrás, pero también flexibles porque si esperamos a que las circunstancias se adapten a nosotros, mal vamos.

En cuanto a la gestión de la crisis en España, ¿cree que la respuesta de la Administración pública está siendo suficiente?

No lo sé, en este sentido, desde mi posición, prefiero pensar en aquella cita atribuida a John F. Kennedy: «No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país». En esto hay que pensar como este presidente, mal haríamos si estuviéramos sólo pendientes de lo que pueden hacer por nosotros o lo que vamos a necesitar, es un poco pronto para todo eso. Cada empresa tendrá que intentar salir adelante con sus propios medios, y el que no pueda, pues tendrá que pedir ayuda.

¿Cómo ha llegado el Grupo Iberchem a ser el gigante que es hoy?

Es un cúmulo de muchos factores relacionados con el trabajo duro y una gestión acertada. Una de las claves ha sido que hemos tenido la suerte y el acierto, desde el principio, de ir formando a gente local. Aquí, el 99 por ciento de nuestra plantilla está formada en casa, muchos son profesionales que empezaron con nosotros en 1985 que han ido formando gente y estos a otros y así sucesivamente; poco a poco, hemos ido construyendo una buena cantera en la que todos compartimos la misma filosofía y los mismos valores de trabajo.