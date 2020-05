Los Urrutias pide arreglar la playa antes de poner balnearios

La Plataforma vecinal de la playa de Los Urrutias pidió ayer a las administraciones implicadas que se aplace la construcción de balnearios mientras la playa de esta zona de Cartagena no esté limpia, no haya un baño de calidad, arena renovada y se dote de todos los servicios. La plataforma ha tildado a estas construcciones de «maniobra política y un engaño» y que, además, no supondrán ningún beneficio para los residentes y vecinos mientras no haya un baño de calidad. Los vecinos piden que se acabe con todas las deficiencias que creen que tiene la localidad.