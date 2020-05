Los expertos responden

Piné: «La recuperación podría empezar en el segundo semestre»

Director general de Energía y Actividad Industrial y Minera

Sobre el aumento de la producción industrial en el último trimestre, el director general de Industria, Eduardo Piné aclaró que existen muchos factores que pueden explicarlo; por una parte, el buen comportamiento del tejido industrial, «que es un orgullo», pero pidió tener en cuenta que los tres principales sectores en esta Comunidad: el energético, el químico y el agroalimentario, «que son el motor industrial regional», se han visto reforzados durante la alerta sanitaria al ser servicios esenciales. A nivel energético, el director general ofreció un dato «que considero que es muy relevante». Durante la primera quincena de abril, el momento de mayor limitación, sí que hubo un descenso importante del consumo energético, pero a partir de ese momento se ha ido recuperando hasta que, a día de hoy, el descenso del conjunto industrial, doméstico y de servicios, con respecto al del año pasado «no llega al 6 por ciento». Aunque es un indicador global que no entra en demasiados detalles, Piné considera que da una imagen adecuada del comportamiento general de la Región de Murcia. «Ahora lo que toca es trabajar y esperar que los próximos datos confirmen esta línea y que para el segundo semestre del año nos encontremos en una situación en la que podamos hablar de forma clara de recuperación», sostiene Eduardo Piné, que de esta manera cerró su respuesta a las preguntas del moderador.



Diego González: «Estamos en una situación muy buena para ayudar»

Director Territorial de Cajamar

El director territorial de Cajamar recordó que «venimos de una crisis financiera profunda en la que se ha dado una reestructuración bancaria, y han desaparecido muchas entidades financieras». Esto y la supervisión de todas ellas genera «que estemos en una situación de solvencia y de liquidez muy buena para afrontar la crisis». «Cajamar ha salido de toda esta situación más reforzada, con una red amplia en toda España, abriendo oficinas contra natura y sin ayuda pública». Esta entidad ha inyectado la liquidez del primer tramo del ICO a 30 de abril, «ahora estamos en el segundo tramo, hasta el 30 de junio, y nuestro ritmo es aceptable pese a la complejidad, gracias a los compañeros, que están haciendo un esfuerzo importante». «Además, nos hacemos cargo de los comercios que tendrán que adaptarse a nuevas normativas para su funcionamiento, y tenemos que estar preparados para darles respuesta, afirma González , que señala que están sacando productos nuevos «para complementar a los de la administración y así servir a los autónomos y a la mediana y gran empresa, sin olvidar los particulares y a las familias, que tienen para nosotros mucha importancia: además de la moratoria hipotecaria van a necesitar otras medidas como la anticipación de las prestaciones por ERTE y de todo tipo de prestaciones», sentencia.



Alberto Abenza: «Evitemos pasar a una peligrosa crisis financiera»

Director de IT y Finanzas de Hero

El fomento del consumo es un factor clave para el director financiero de HERO, «hay que desistir de aplicar más presión fiscal sobre los consumidores; por lo que debemos apostar por rebajas en el IRPF, en el IVA de los bienes de primera necesidad». Además, cree que se debe apoyar a las empresas en cuanto a reducción de cotizaciones a la seguridad social, instaurar definitivamente la flexibilización de los ERTES por fuerza mayor y todo lo que tiene que ver con la inyección de liquidez, «evitando así la destrucción de nuestro tejido empresarial; sin empresas no hay empleo y sin empleo no hay estado del bienestar.» Otro objetivo estratégico para Abenza es impedir que esta crisis en los mercados, que nació siendo una crisis de oferta por el cierre del turismo y el comercio, «y que ahora es una crisis de demanda, no pase a ser una crisis financiera, que son las más peligrosas por su transversalidad, y por su impacto prolongado». Alberto Abenza cree posible, aunque difícil, equilibrar las medidas de seguridad con la reactivación económica, «las empresas lo han demostrado, no debería haber un enfrentamiento entre una cosa y la otra.». Por último, propuso acortar las cadenas de suministro, apostar más por la producción local y por los socios más cercanos para flexibilizar la producción y ajustar planes de contingencia.



Alfonso Hernández: «El BOE no crea empleo sino las empresas»

Presidente de la FREMM

Para el vicepresidente de CROEM, Alfonso Hernández, «el BOE no crea empleo sino las empresas, por tanto, si no se cuida el tejido industrial y empresarial, difícilmente podremos proteger el empleo. Necesitamos un plan de acción claro, con seguridad jurídica para las empresas». Para este experto, no se pueden publicar reales decretos una tras otro, «algunos confusos e improvisados». Hace falta además una financiación rápida y eficaz, como se ha hecho en otros países". Hernández considera básico reducir las pérdidas y los costes, las cargas impositivas, «no se puede reducir la actividad empresarial y al mismo tiempo mantener los impuestos; por eso hemos hablado con la Comunidad y los Ayuntamientos, para reducir las tasas y que se adecúen a la situación de excepcionalidad». Informó que según una encuesta realizada por la FREMM, "el 98,5% de las empresas están manteniendo el empleo, casi en su totalidad, «obviamente, están utilizando los ERTE o las vacaciones en este proceso, y más del 50% de las empresas ha reducido más de un 70% su actividad». Por último, realizó un llamamiento a la sociedad para que compren en la Región, «que los ciudadanos se vuelquen también con las empresas locales, y éstas con los suministradores cercanos, para resistir el desafío y proteger el empleo regional».



Marcos Sáez: «No es una guerra, no hay puentes que reconstruir»

Director Ejecutivo de Zukán

Tras preguntar el moderador del evento, sobre las tendencias que se están observado en el sector de la alimentación, en concreto el llamado food for immunity (alimentos para la inmunidad), el responsable de Zukán, Marcos Sáez, asegura que «este concepto no es nuevo para nosotros. El mercado ya estaba pidiendo una alimentación más saludable desde hace muchos años. Nosotros hemos invertido mucho para buscar esos ingredientes, esas formulas edulcorantes más sanas para adaptarnos a esta nueva generación que quiere comer mejor, que se preocupa por el etiquetado, y por el packaging. Zukán siempre ha estado pendiente de los continuos cambios de tendencias, y siempre hemos estado escuchando al sector y al consumidor, de ese trabajo surge, por ejemplo, el Fosvitae BIO, un producto exclusivo con base de fibra soluble procedente de la caña de azúcar». Para Sáez, «ahora nos toca aprender a vivir con la evolución de la Covid-19 compaginándolo con nuestro trabajo en la búsqueda de nuevos productos sustitutos casi totales del azúcar; y seguir profundizando en nuestro proceso de digitalización que ahora mismo es muy importante». El director de Zukán cerro su intervención recordando que «no estamos en guerra, no hay puentes que reconstruir; con la liquidez suficiente, confío en el tejido empresarial».



Navarro: «Sin los agricultores a pie de finca habría faltado suministro»

Gerente de Ultracongelados Azarbe

El gerente de Ultracongelados Azarbe, Antonio Navarro, entiende que el sector agroalimentario ha salido reforzado de esta crisis, «el consumidor ha puesto en valor productos saludables, como el brócoli, alcachofa, pimiento y hemos demostrado nuestra fuerza doblando turnos y trabajando fines de semana».

Por otra parte, Navarro dio algunos datos nacionales relacionados con su área de producción, «tenemos un fuerte consumo nacional, pero el sector de la verdura ultracongelada en España está cerca de las 900.000 toneladas, y destina 600.000 de ellas a la exportación, tenemos una vocación exportadora muy acusada; la crisis no le viene bien, a nadie pero somos de los sectores que menos la notemos».

Según Antonio Navarro, el futuro «pasa por las personas, tenemos que ser solidarios, estar muy alerta ante los cambios , y estoy seguro de que saldremos adelante». Ante el período de incertidumbre que ahora se abre, Navarro también apeló al apoyo de la Administración, «debe ser ágil, rápida y cercana; al igual que las entidades financieras, que van a jugar un papel muy importante». Por ultimo, quiso agradecer el gran trabajo de sector primario, «sin los agricultores a pie de finca, nos habría faltado el suministro a las empresas, y por suerte hemos podido mantenerlo».



Lag: «Las personas son el eje central de la vida y de las empresas»

Director general de Postres Reina

«En los cambios bruscos de demanda, se ponen a prueba todos los mecanismos y engranajes de una empresa. Eso te exige dar el máximo de tu competencia de gestión; el incremento de la demanda llegó a doblar nuestra capacidad», afirma José Manuel Lag que preguntado por los esfuerzos productivos explicó que en su empresa crearon un gabinete de crisis, con la información de todos los departamentos implicados para tomar las decisiones más adecuadas, «llevar a todas las empresas a pleno rendimiento para responder a todos nuestros clientes, hacer acopio de materias primas y consumibles para un mínimo de tres meses de abastecimiento, priorizar nuestros productos básicos, o hablar con nuestros clientes para que no faltaran productos en el lineal por decisiones de stock». Las empresas tienen que realizar una reestructuración estratégica, «y ahí debemos tener claro que las personas son el eje central de la vida y del desarrollo de las empresas, sobre eso tiene que girar el trabajo de la Administración y de los directivos empresariales». Para Lag, ésas son las bases, «dotar de tranquilidad, certidumbre, centrarse en aquello que da más valor a las empresas y una carga impositiva adecuada para poder contratar y evolucionar, y prestar mucha atención, hay que ser optimistas pero muy prudentes».



Navarro: «Nadie nos va a sacar del apuro, hay que coger la bandera»

CEO de Plásticos Segura

Al preguntarle si los debates a cerca del plástico deben ser un poco más sutiles, José Luis Navarro, CEO de Plásticos del Segura, explicó que «algunos países del entorno, más prácticos, concilian el packaging con la protección del medio ambiente, piensan en el fomento del reciclado, con puntos de recogida en supermercados o plantas de reciclaje y logran un retorno del plástico como elemento reciclado y ése es el enfoque». «El plástico es el mejor invento tras la revolución industrial», afirma este CEO que asegura que este material «ha salvado vidas y promueve la sociedad del bienestar». Sobre el futuro de su sector, Navarro asegura ser optimista, «todo se fundamenta en dar tranquilidad; algunos tenemos la suerte de llorar por un solo ojo, somos unos privilegiados, porque en muchos otros sectores lo están pasando peor». Navarro sostiene que necesitarán el apoyo de las administraciones (que también deben reestructurarse e invertir en lo que realmente hace falta), pero nadie nos va a sacar del apuro, seamos realistas, lo que está por venir nos va a poner contra las cuerdas, los impuestos y las tasas impositivas sobre trabajadores y empresas van a subir y la única solución pasa por la reestructuración, coger la bandera y tirar adelante».