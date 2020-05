Murcia pide más fondos ante la escasa inmunidad de la población

La Comunidad denunció ayer el «injusto reparto» del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables que el Gobierno central ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Para la portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, Moncloa debería tener en cuenta los territorios menos inmunizados y más vulnerables a la Covid-19 y pidió que éste fuera un criterio a la hora de establecer ese reparto.

Según el estudio de seroprevalencia hecho público el miércoles por la tarde, la Región de Murcia es la comunidad con menos incidencia de esta enfermedad, ya que solo el 1,4% de la población ha generado anticuerpos, lejos del 11% de Madrid o del 5% de la media nacional. «Necesitamos reforzar nuestro sistema sanitario por encima del resto y hasta que no se produzca una nueva convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera vamos a seguir insistiendo semana tras semana para que nos aclaren con qué recursos vamos a poder contar para hacer frente a esta crisis de la Covid-19», afirmó Martínez Vidal en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En este sentido, desde San Esteban consideran que «cualquier cantidad por debajo de los 500 millones de euros no sería justa» para la Región de Murcia y supondría una nueva «discriminación» que no van a permitir.

El importe del fondo que ofrece el Gobierno central se basa en las estimaciones del impacto de la pandemia en los gastos sanitarios y sociales, así como en la caída de los ingresos propios por la menor actividad. De esta forma, se destinarán 10.000 millones para atender gasto sanitario 5.000 millones por la reducción de ingresos por la caída de la actividad económica y 1.000 millones para atender gasto social. La parte del fondo no reembolsable de 10.000 millones se abonará en dos fases. En el corto plazo se habilitarán 6.000 millones y, posteriormente, en el segundo semestre se pagarán los otros 4.000 millones.

Existen cuatro criterios a la hora de evaluar a qué regiones debe ir destinado este dinero: el número de ingresos en UCI, las hospitalizaciones, positivos confirmados por PCR y población ajustada o protegida equivalente. La Región de Murcia, al ser en la que la Covid-19 ha tenido menos incidencia, sería una de las que menos fondos recibiría según estos criterios adoptados por el Ejecutivo en Madrid, por eso la Comunidad pide que se tenga en cuenta el riesgo que sufre su población ante un posible rebrote del virus.

Murcia ya pidió a Moncloa la semana pasada que priorizara la población para el reparto de los 16.000 millones, un criterio que también beneficiaría a la Región. Junto al presidente Fernando López Miras, Juan Manuel Moreno (Andalucía) y Ximo Puig (Valencia) apoyan este criterio, mientas que Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) prefiere el gasto sanitario y Francina Armengol (Baleares), la caída de ingresos.



20.000 casos según el estudio

En cuanto a los 20.000 casos positivos que el estudio de seroprevalencia arroja en la Región frente a los 2.400 casos diagnosticados, Villegas cree que «hay un porcentaje importante de personas que han pasado la enfermedad de forma asintomática» y que los científicos estiman en un 20% del total. Asimismo, considera que hay un porcentaje de personas cuyos síntomas «han sido tan poco importantes como para no haber dado la alarma y no haber ido a un centro de salud, por lo que no estarían contabilizados».

Por otro lado, Villegas explicó que hay alrededor de unos 10.000 casos posibles a los que «todavía se les están haciendo los test de inmunidad y que están engrosando día a día los casos positivos». Por ejemplo, este miércoles recordó que se hicieron más de 1.700 estudios de anticuerpos y, de hecho, se detectaron 32 nuevos casos positivos por esta vía.

En cuanto a las muertes registradas en relación a las cifras del estudio de seroprevalencia, Villegas afirmó que la Región presenta una de las letalidades «más bajas» de España, por detrás solo de Ceuta, Melilla y Canarias. Además, remarcó que las muertes registradas en la Región «son las que hay» mientras en otras comunidades esta cifra está «infraestimada». También destacó que otras comunidades tampoco tienen un porcentaje de personas inmunes que les haga estar «relativamente tranquilas».

Por otro lado, Villegas no tiene constancia de pacientes que presenten complicaciones por la enfermedad tras recibir el alta.