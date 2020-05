Las aulas de Infantil, Primaria y ESO, cerradas hasta septiembre

Los alumnos de la Región de Murcia no volverán a las aulas, si la pandemia por la Covid-19 lo permite, hasta septiembre. La Consejería de Educación ha tomado esta decisión tras dejar el Ministerio en manos de las autonomías la decisión de regresar a las clases presenciales para los estudiantes de 4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de Formación Profesional media y superior y último curso de enseñanzas de régimen especial.

La posibilidad de plantear un regreso a las aulas para los alumnos de finales de etapa es una medida que se ha puesto sobre la mesa durante la celebración este jueves de la Conferencia Sectorial de Educación presidida por la ministra Isabel Celaá. La propuesta planteada por el Gobierno central para el inicio de la fase 2 de desescalada ha tenido buena acogida entre las comunidades, pero la Consejería de Murcia apostó solo por permitir a los alumnos de segundo de Bachillerato regresar a las aulas para preparar las pruebas de acceso a la universidad (EBAU).

En torno a 7.500 alumnos están llamados a hacer estos exámenes el próximo 6, 7 y 8 julio en la Región y la Consejería ya plantea el mes de junio para el regreso a las aulas de forma voluntaria para estos estudiantes. «Se está ultimando un protocolo de actuación y se deberán respetar las medidas se seguridad sanitaria», señalan.

La propuesta ministerial de permitir abrir los centros de Infantil destinados alumnos de 0 a 6 años cuyos padres deban trabajar de forma presencial no ha sido bien acogida por las comunidades y muchas han marcado la diferencia con esta medida adelantando que no la tomarán en sus territorios. La consejera de Educación, Esperanza Moreno, considera este planteamiento del Ministerio «discriminatorio tanto para los alumnos, por razón de edad, ya que no entendemos que niños de cinco años sí puedan ir a los centros y los mayores de seis no; como para los profesores». El Ministerio señala que esta vuelta se hará respetando las normas de seguridad dictadas por el Ministerio de Sanidad. «La presencia del alumnado será voluntaria, aunque las actividades se tendrán que planificar para evitar aglomeraciones innecesarias».

Para el plan de conciliación familiar que el Gobierno regional ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez, su principal petición es dinero para llevarlo a cabo, aunque desde Educación señalan que ya se está trabajando en este asunto: «Se está viendo qué tipo de ayuda se puede articular y cómo».

Para el mes de julio, la Región sí plantea clases de refuerzo voluntarias, una vez acabado el curso escolar y en aquellos centros que lo soliciten para, en principio, alumnos de sexto de Primaria y cuarto de Educación Secundaria.

Las 14 escuelas infantiles dependientes de la Comunidad no abrirán hasta el curso que viene y, en cuanto a las escuelas infantiles privadas, «la Consejería de Salud dará en breve una serie de indicaciones, ya que está en contacto con el Ministerio de Sanidad para recibir las recomendaciones adecuadas para estas empresas que trabajan con menores».



Rechazo unánime a abrir las guarderías como pedía el Gobierno

Los principales sindicatos docentes insisten en su rechazo a la reapertura de los centros de educación especial y de educación infantil el próximo mes de junio durante la fase 2 de desescalada como plantea el Gobierno, aunque la medida tampoco cuenta con el respaldo de la mayoría de las comunidades autónomas, como ha quedado de manifiesto en la Conferencia Sectorial presidida por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. Y es que varias comunidades se han mostrado reticentes a abrir los centros educativos para niños de 0-6 años a partir del 25 de mayo, y algunas como la madrileña han pedido al Gobierno informes sanitarios que lo avalen.