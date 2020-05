Alarma ante un rebrote de coronavirus en Totana

El alcalde de Totana, Juan José Cánovas, atribuye a "las prisas" en la Fase 1 de desescalada "y cuando empezaron a salir los niños o cuando se permitió salir con el ejercicio" lo ocurrido

El alcalde de Totana, Juan José Cánovas, ha difundido ayer un vídeo en el que expresa su preocupación porque el municipio vive "un momento muy complicado", y sin dar detalle alguno, asegura que "las autoridades sanitarias regionales están muy preocupadas por la situación que se vive en Totana porque está produciendo un rebrote o un foco que puede ser complicado de atajar si no ponemos de nuestra voluntad".

Según ha informado la emisora Onda Regional, cuatro trabajadores del campo, miembros de una misma familia, han sido ingresados en la clínica Virgen del Alcázar de Lorca con síntomas compatibles con el coronavirus, algo que ha confirmado la Consejería de Salud a esta Redacción, y añade que a pesar de que trabajan para distintas empresas agrícolas, todos ellos habrían utilizado el mismo autobús para desplazarse a las fincas en las que desempeñan sus labores.

Según fuentes municipales, unas 45 personas habrían sido puestas en cuarentena en el municipio como contactos estrechos de los casos posibles.

"El noventa por ciento de que salgamos bien ya no depende de las normas o del estado de alarma en el que estamos confinados, no de la policía, de la guardia civil, ni de las autoridades, sino de nosotros a nivel individual, de que nos tomemos las cosas con sentido común y racionamiento de pensar de que el virus está ahí, está al acecho, y que en Totana está desde ayer y antes de ayer (lunes) está sufriendo un rebrote, un rebrote muy preocupante, y de que la única manera de atajarlo y pongamos todos de nuestra parte y no actuemos porque nos vayan a sancionar o por miedo a que no nos vean o nos dejen de ver; hay que estar el máximo de tiempo en nuestra casa y salir lo justo", agregó el primer edil.

El alcalde de Totana atribuye a "las prisas" en la Fase 1 de desescalada "y cuando empezaron a salir los niños o cuando se permitió salir con el ejercicio" lo ocurrido, pero reconoce lo complicado que resultaría regresar a la fase anterior.

Finaliza el vídeo reiterando que "estamos ante una situación muy grave porque puede haber un rebrote, y no pequeño, después de haber hecho las cosas tan bien".





De hecho Totana no presentaba ningún caso activo en el último informe epidemiológico y en toda la pendamia solamente se registraron 25 casos en el municipio, entre ellos al inicio mismo con la llegada al pueblo de un autobús procedente de Madrid con una madre y su bebé con síntomas que luego se confirmaron y motivaron su ingreso en el hospital y días más tarde una monja que había estado en Madrid.