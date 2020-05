¿Qué riesgos plantea el coronavirus a nivel de seguros para los sanitarios?

­La consultora de grandes riesgos y bróker de seguro Marsh ha advertido de que el personal sanitario debe contactar con su mediador o entidad de seguros, porque la pandemia «ha obligado a realizar actividades profesionales menos desarrolladas hasta el momento, que pueden estar excluidas en las pólizas».

Ante un previsible mayor escrutinio de la actividad profesional sanitaria y un incremento de los riesgos, este documento aboga por «revisar con detenimiento» las pólizas contratadas y abordar cuanto antes las modificaciones que se hagan precisas a la luz de los cambios experimentados en el contexto de la Covid-19.

«Es importante mantener la póliza en vigor valorando no caer en la tentación de reducir los niveles de cobertura para contener los costes del seguro», señala la responsable de Healthcare de Marsh España, Luis Ybañez.

En cuanto a las pólizas de responsabilidad civil, «en ocasiones acotan la cobertura a la actividad desarrollada en el centro sanitario, por lo que es recomendable revisar la descripción de la cobertura que figure en su póliza y si fuera preciso ampliarla a nuevas prácticas que no sean habituales pero que se han tenido que adoptar, y así evitar rechazos de cobertura por parte del asegurador en caso de siniestro».

En este sentido, el experto apunta que «un buen ejemplo es la telemedicina, que, aunque no contenga un nivel tan alto de riesgo como el de la actividad asistencial física, no está exenta de reclamaciones, en particular en el ámbito de errores de diagnóstico o fallos en la comunicación, que además se puede ver incrementado por una falta de experiencia previa en el desarrollo de esta práctica».