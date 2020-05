Motas defiende en la Asamblea su gestión de los ERTE

El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, defendió ayer, ante las críticas de PSOE y Podemos en su comparecencia ante la Asamblea Regional, la gestión de su departamento en la tramitación de los ERTE, resolviendo el 98,12% de los 14.273 expedientes presentados.

Durante su intervención ante el hemiciclo, Motas valoró que la Región de Murcia es la comunidad autónoma con el porcentaje más alto de resolución de los ERTE, ultimando la tramitación de 14.004 expedientes, que afectan a 76.655 trabajadores.

Tras anunciar al PSOE, que había pedido su dimisión por la «nefasta» gestión de esta materia, que no va a abandonar su cargo -«lo haré cuando no esté tranquilo con mi conciencia o no dé todo lo que pueda»- pidió «disculpas si ha causado algún error» ante un «aluvión» de expedientes para el que «nadie estaba preparado».

Al respecto, Motas aseguró que no amplió el periodo de tramitación de 5 a 10 días «por honestidad» y hasta que no pudiera cumplir ese plazo la dirección general encargada de ello, que pasó de 2 a 231 trabajadores, al alcanzar un ritmo de resolución adecuado.

En cuanto al desfase de cerca de 7.000 expedientes que detectó su consejería, indicó que «depuraron» las peticiones y comprobaron que «muchas empresas» presentaban hasta seis solicitudes del mismo expediente «por nerviosismo» o volvían a registrarlo para subsanar algún defecto.

Motas también negó que el cese de la directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral se debiera a este asunto: «Me autoexijo el mejor de los servicios y cuando no se puede garantizar porque el entorno ha cambiado, necesito otra gente».