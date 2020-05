Piden la dimisión de la concejala Torres por la "pésima gestión" de las becas de comedor

El Grupo Municipal Socialista considera que la concejala del PP, responsable de Servicios Sociales, Pilar Torres, debe cesar de sus competencias tras la "pésima gestión al frente de su departamento, evidenciada de forma flagrante con los niños beneficiarios de la beca comedor", explica el portavoz socialista, José Antonio Serrano.

"No se trata sólo de que tengamos a 3.000 niños de nuestro municipio beneficiarios de las becas comedor 36 días sin recibir un euro para asegurar las comidas a las que tienen derecho, sino que también sabemos que las ayudas para emergencia social han sufrido un retraso de meses", explica Serrano, quien exige al alcalde Ballesta que cese y pida la dimisión de la concejala de Servicios Sociales, Pilar Torres.

Hay que recordar que ayer los grupos municipales de PSOE y Podemos denunciaron la situación de desamparo de los niños murcianos con beca comedor, a lo que Torres contestó acusando a la Consejería de Política Social, cuya titular, Isabel Franco, ha salido hoy al paso "mostrando las vergüenzas en cuanto a las carencias e ineptitud en la toma de decisiones de este departamento y recordando que está esperando el listado actualizado de los niños para continuar con la gestión del segundo pago correspondiente a las becas comedor", señala el portavoz socialista.

Según consta en la carta de Franco a Ballesta, "y no es todo, junto a las becas comedor te informo de que los servicios sociales de tu Ayuntamiento tienen pendiente de gestionar solicitudes de Renta Básica de Inserción desde enero de este año y expedientes en materia de dependencia", a lo que Serrano apunta que "tal y como decíamos ayer, el hambre de nuestros vecinos y vecinas no puede esperar por trámites burocráticos o por falta de interés de los responsables políticos, sobre todo cuando, en este caso concreto, existe una plantilla de trabajadores sociales que lo está dando todo pese a estar superados por la situación, por lo que claramente el fallo está en la titular de este departamento que no resuelve con agilidad y eficacia".

Al respecto, recuerda que en el Pleno "hemos aprobado la ampliación de esta plantilla porque la política social debe estar en el primer puesto de las prioridades y de las decisiones". Igualmente, también quedó aprobada la moción para que los beneficiarios de la beca comedor estén cubiertos en días no lectivos e incluso en verano.

Serrano advierte "lo desesperante que debe ser para las familias vulnerables de nuestro municipio contemplar cómo su alcalde se dedica a los aplausos o a supervisar el repintado de pasos de peatones con todo un despliegue de flashes, mientras ellas se encuentran económicamente al borde del abismo".

Por ello, declara que "desde el Grupo Socialista consideramos que en los tiempos que corren y previendo situaciones que pueden ser peores, solo los mejores y los más capacitados deben estar tomando decisiones políticas, sobre todo cuando afectan a los vecinos y vecinas más vulnerables de nuestro municipio".

"Creemos que en estos momentos lo superfluo, lo frívolo y lo inútil debe desaparecer de la agenda política, los murcianos no merecen menos", añade el portavoz.