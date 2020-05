Soltec suma más donaciones a la lucha contra la Covid-19

La compañía apoyará las iniciativas del sector privado para tratar de frenar la pandemia y colaborar en la erradicación del virus.

Soltec, empresa fabricante y suministradora de equipos de seguimiento solar para placas fotovoltaicas a nivel mundial, en su compromiso por contribuir al bienestar, la sostenibilidad y la salud de las comunidades en las que opera, ha realizado diferentes donaciones de material de protección e higiene para los hospitales y centros de salud del Servicio Murciano de Salud. Su objetivo así es ayudar, en la medida de lo posible, a paliar el impacto de la Covid-19, sumándose así a la oleada de iniciativas del sector privado para luchar contra la propagación del virus.

En concreto, desde el pasado mes de marzo, la compañía ha donado 1.500 unidades de solución hidroalcohólica, 26.000 mascarillas y 1.000 trajes de protección. Por otro lado, conscientes del impacto del virus en la economía de las familias en situación de vulnerabilidad, Soltec ha entregado 960 kilos de alimentos y artículos de higiene de primera necesidad al Banco de Alimentos del Segura.

Adicionalmente, Soltec ha mostrado su apoyo en este sentido a nivel internacional, colaborando con organizaciones de otros países para ayudar en la erradicación del virus. El pasado mes de enero, cuando comenzó la crisis sanitaria en China, la firma colaboró con Cruz Roja en el país asiático con la donación de mascarillas y gafas de protección.

Asimismo, dada la presencia de la compañía en diferentes países de Latinoamérica, el Servicio Global de Voluntariado de Soltec recogerá semanalmente alimentos y productos de higiene de primera necesidad, que serán distribuidos escalonadamente a las ONG y colectivos más desfavorecidos de Brasil.

Además, la compañía realizará una donación a la ONG Aldeias Infantis SOS en la ciudad de Lauro de Freitas, donde la compañía tiene actividad, y que permitirá atender las necesidades de 140 familias.

Por otro lado, Soltec también está colaborando en Chile, otro de los países afectados por la pandemia y donde se llevarán a cabo donaciones de material a residencias de mayores y equipos de protección individual (EPI).

Soltec desarrolla sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa siguiendo una de las máximas de la compañía 'Our energy is the people' ('Nuestra energía son las personas'), un lema bajo el que se engloba buena parte de su estrategia empresarial y solidaria.