Contagio de esperanza

Técnicos municipales y colectivos sociales trabajan para que los acogidos dejen atrás sus adicciones. Existe la voluntad de seguir ayudando a estas personas cuando acabe el confinamiento para evitar que recaigan.

Nunca pensó quien acuñó la frase 'las grandes oportunidades surgen en periodos de crisis' que su sentencia podría aplicarse a un ámbito ajeno al del mundo de la economía o de los negocios.

Y es que cuando la aplicamos a la crisis del coronavirus, también nos encontramos con personas que, durante la misma han encontrado la oportunidad para cambiar su vida y dejar atrás años de vivir sin techo y de ser presos de sus adicciones.

La decisión de emprender un nuevo camino la han tomado estando amparados por el Ayuntamiento de Cartagena, la Comunidad Autónoma y colectivos como Cáritas y La Huertecica que los acompañan durante el confinamiento en el Coto Dorda y en la Hospitalidad Santa Teresa y que están decididos a no dejarlos solos cuando acabe.

Jose Antonio Martínez es responsable del Servicio de Atención a Personas Sin Hogar y Transeúntes de Cartagena. Según explica, todo comenzó cuando después del 8 de marzo, siendo conscientes de que el confinamiento era más que probable, se pusieron en marcha. Martínez explica que «nos adelantamos y nos reunimos con todas las entidades que trabajan con sin hogar y con Policía y Protección Civil. Hicimos un censo de personas vulnerables para determinar quienes necesitarían ese alojamiento».

En total fueron 60 las personas que aceptaron someterse al confinamiento y que fueron divididas en dos grupos, uno que fue acogido en el Coto Dorda y otro que lo hizo en el hotel Los Habaneros y que pasaron posteriormente a la Hospitalidad Santa Teresa. De estás 60, 50 han empezado el proceso para dejar atrás sus adicciones.

José Antonio Martínez afirma que «personas acostumbradas a vivir en la calle se comprometieron a no salir y a no consumir, Han hecho un esfuerzo muy grande por superar sus adicciones y se merecen todo nuestro respeto y consideración».

Obviamente no ha sido un proceso sencillo. Briggit Acosta, directora del equipo de La Huertecica que está atendiendo a muchos de los que han decidido cambiar su vida explica que no partían de cero porque a muchos los conocían gracias al Centro de Encuentro y Acogida que tienen en el edificio de La Milagrosa y desde el principio apostaron por que se les diera una atención especial y especializada por las patologías que presentaban y porque no cuentan con una red propia de apoyo.

El equipo que los atiende está compuesto por educadores sociales, trabajadores sociales, psiquiatras, enfermeros y una psicóloga sanitaria. Acosta destaca que «hay que poner en valor el gran esfuerzo que están haciendo ellos para respetar el confinamiento, no es fácil partiendo de una situación de consumo activo adaptarte a una nuevas normas, y a un tratamiento farmacológico».

La Huertecica usa para trabajar la terapia Gestatlt. Ellos intervienen desde el respeto a la decisión del otro y le acompañan durante todo el proceso afrontando sus limitaciones, dudas y frustraciones. Según Briggit Acosta, el objetivo es «permitir que cada uno de ellos se reencuentre con lo que son. Con su parte positiva y con sus cualidades. Que recuerden y se reencuentren con su valor como ser humano».

El lema de la Huertecica es 'Invertir en Personas' y eso es precisamente lo que estan haciendo con los acogidos. «Todos tenemos una historia un por qué y un para qué, y cuando los encontramos damos un salto y podemos salir de la adicción o de otras cuestiones como la depresión y la ansiedad»

La mayor satisfacción de los trabajadores sociales y de los colectivos que trabajan con grupos vulnerables es descubrir a las personas que hay detrás de la adicción e intentar recuperarlas. Ellas agradecen todo lo que se está haciendo por ayudarlas pero les preocupa el futuro y el qué va a pasar cuando acabe el confinamiento porque ni quieren volver a la calle ni quieren recaer.

José Antonio Martínez afirma que en el Ayuntamiento existe el compromiso de hacer todo lo posible para que este trabajo continúe.

Por su parte, la vicealcaldesa de Cartagena y responsable del área de Bienestar Social, Noelia Arroyo, señala que «cuando los equipos de servicios sociales nos informan de la evolución, de cómo se mantienen dentro del dispositivo, actuando cómo una familia, ayudándose unos a otros y recibiendo esa asistencia... Para nosotros es un mensaje de esperanza». Arroyo destaca también el gran trabajo que han realizado los funcionarios del Servicio de Personas Sin hogar y Transeúntes y la colaboración que han tenido por parte de otros funcionarios, Cáritas, La Huertecica, Cruz Roja, Policía Local, voluntarios de Protección Civil, el hotel Los Habaneros, La Hospitalidad Santa Teresa y la Comunidad Autónoma porque sin ellos hubiera sido imposible ayudar a tantas personas.