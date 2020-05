Caen un 40% las ventas de cerveza en España desde el incio de la pandemia

Las ventas globales de cerveza en España han caído un 40% desde el inicio de la pandemia, lo que demuestra que el incremento experimentado en el canal de alimentación no compensa el derivado por el cierre de la hostelería.

Así lo ha trasladado Cerveceros de España al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una reunión mantenida esta mañana. El sector ha comunicado a los altos cargos del Ministerio la delicada situación por la que atraviesan a consecuencia de la crisis de la Covid-19 los sectores cervecero y hostelero, y ha mostrado su voluntad de colaboración permanente para encarar la "nueva normalidad". Tras el encuentro, Cerveceros de España ha querido expresar su agradecimiento al Ministerio por su alto nivel de implicación e interlocución.

Asimismo, la producción de la bebida también ha sufrido un retroceso considerable. En el caso de las cerveceras de menor tamaño, al tener una mayor dependencia de la hostelería por ser este prácticamente su único canal de ventas, la caída se sitúa en torno al 75%, según fuentes del sector y de la Asociación Española de Cerveceros Artesanos Independientes, que forma parte de Cerveceros de España.

Si miramos a la principal materia prima con la que se elabora esta bebida, la cebada, el parón también se deja notar: el sector maltero está produciendo al 40% de su capacidad, y algunas malterías se han visto obligadas a parar por completo la producción.

Aunque se ha registrado un aumento de ventas en el canal de alimentación (que no llega al 33% en abril), este dato no compensa en absoluto el descenso de ventas global de esta bebida, ya que el 67% de su consumo se produce fuera del hogar, que representa más de un 80% en valor. No en vano, la cerveza supone un 25% de la facturación de los bares, cifra que alcanza hasta el 40% en el caso de pequeñas empresas de restauración de menos de 10 empleados.

El sector cervecero español ha apoyado totalmente la medidas propuestas por la mesa de trabajo compuesta por FIAB, AECOC y Hostelería de España, de la que forma parte Cerveceros de España. Juntos han apostado por un desescalado específico que permita la apertura gradual de establecimientos de restauración cumpliendo con estándares de salud y seguridad, como por ejemplo, que el criterio de seguridad sea el mantenimiento de la distancia y no el aforo, entre otros.



El sector apoya las medidas de desescalada y se ofrece a colaborar en las de la "nueva normalidad"

"Hemos colaborado con el resto de organizaciones como la Fiab y AECOC en el diseño de medidas que permitan una reactivación del sector hostelero ágil, siempre bajo criterios de total seguridad, que se van a comenzar a aplicar en las diferentes fases de la desescalada", ha declarado Jacobo Olalla Marañón, director general de Cerveceros de España. "Ahora encaramos la "nueva normalidad" diseñando medidas que permitan limitar al máximo el fuerte impacto económico que estamos viviendo. Todo ello para que, cuando la situación sanitaria lo permita, podamos volver a disfrutar de algo que tanto nos gusta: tomarnos una cerveza mientras disfrutamos de buena compañía y algo de comer".

Respecto a las medidas de desescalada ya anunciadas por el Gobierno, desde el sector se valora como muy positiva la apertura por territorios microsegmentados, lo que favorecerá la activación de la economía. Asimismo, se ha destacado que la hostelería ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis del Covid-19, con más de un tercio del total de empleados en un ERTE, sin contar con autónomos, fijos discontinuos, y empleo parcial y temporal. Por ello se valora que se pueda mantener un ERTE en la hostelería y sectores dependientes, como su distribución, a partir del 1 de julio.

Otras medidas de gran importancia son las encaminadas a aumentar la liquidez de las empresas de hostelería. En ese sentido, se recalca la importancia de no incrementar la imposición al consumo en IVA (de hecho, se apuesta por un IVA súperreducido en hostelería), impuestos especiales, u otros que graven el consumo. También se apuesta por liberar más tramos del ICO y de manera más ágil, así como el aplazamiento de alquileres y de pagos de impuestos.

Asimismo, se aboga por la concesión de microcréditos a empresas del sector de hasta 30.000€ avalados por el Estado.

Por último, el sector cervecero recalca la importancia de establecer protocolos claros de seguridad para los establecimientos hosteleros y turísticos. Solo así se generará la confianza de los consumidores y se podrá reactivar la demanda, tanto a nivel nacional como internacional, de una de las actividades clave para nuestra economía, muy vinculada también con la cerveza. Cerveceros de España, como miembro de Competur (alianza por un turismo de calidad), valora imprescindible apostar por la hostelería de nuestro país, no solo por su peso económico, sino porque foma parte de la oferta gastronómica de calidad y competitiva como atractivo turístico español.