Desescalada en Murcia: La Comunidad anuncia ayudas de hasta 30.000 euros para la hostelería durante la Fase 1

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha comparecido hoy en rueda de prensa para informar sobre su habitual encuentro telemático del domingo con Pedro Sánchez y el resto de dirigentes autonómicos. "Cambiar de fase es una oportunidad para recuperar la normalidad pero no quiere decir que haya acabado la pandemia", advertía López Miras, que afirmaba que pese a que "algunos han interpretado las salidas a hacer deporte o a pasear como una victoria, esta batalla aún no ha terminado y si detectamos peligro de contagio o irresponsabilidad por parte de la población, volveremos a la Fase0".

"Si hubiera falta de civismo o no se respetan la normas, pediríamos a Sanidad dar un paso atrás", avisaba el presidente regional. Incluso, especificaba a preguntas de los periodistas, se podría solicitar la vuelta atrás por zonas concretas. Expresaba Miras su preocupación, una vez más, sobre la posible venida de ciudadanos de provincias, limítrofes o no, que sigan en Fase 0, por lo que pide la ayuda del Ejecutivo central a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo ha apelado a la responsabilidad individual tanto a la hora no realizar espectáculos de hasta 200 personas, aunque el BOE los haya aprobado para la presente fase, ya que considera que la "Región está menos inmunizada", por lo que pide esperar un poco para estas "reuniones masivas", como a la hora de que la población no aproveche la permisividad de la ley para trasladarse a su segunda residencia, algo que le produce inquietud. "No estamos en una fase como para irnos a la casa de la playa o del campo a disfrutar de lo que podremos disfrutar un poco después siendo responsables y si controlamos la pandemia", zanjaba el presidente. Preguntado sobre si valora restringir de forma autonómica estos traslados, respondía el presidente que "prefiere creer" en la responsabilidad de los ciudadanos y no tener que recurrir a las prohibiciones.

En este sentido también se ha manifestado en contra de imponer franjas horarias para esta Fase 1, ya que no es coherente "que una persona pueda estar a las 19.00 horas tomando algo en un bar y otra tenga que esperar a las 20.00 para salir a correr". Pese a ello, y en respuesta a preguntas de LA OPINIÓN, el consejero de Salud, Manuel Villegas, calificaba de "preocupantes" las imágenes de aglomeraciones de deportistas en zonas como el Malecón, por lo que volvía a apelar, una vez más, a la responsabilidad individual para salir de esta Fase 1 que entra en vigor mañana, a la que ha bautizado como "la fase de la responsabilidad".



Ayudas a la hostelería y al turismo

Ha anunciado el presidente regional un paquete de ayudas que la Comunidad pondrá en marcha compuesto por 10 millones de euros diseñadas especialmente para el sector hostelero y turístico, cuyos empresarios podrán solicitar préstamos, al 0% de interés, de un mínimo de 15.000 y un máximo de 30.000 euros, para adecuar su negocio a las nuevas normas que deben cumplir en esta Fase 1 que entrará en vigor mañana.

Dichos préstamos se podrán pedir para reformar el local y colocar mamparas de separación, realizar desinfecciones para garantizar la seguridad de la clientela ante el coronavirus y otras cuestiones relacionadas con ello. También ha solicitado a Sánchez que se alarguen aquellos ERTE que puedan afectar a los más jóvenes hasta después de septiembre y que desde el Ejecutivo se suspenda el cobro de impuestos a aquellas empresas que no tengan actividad económica o la hayan visto muy mermada. Además pide un fondo especial de recuperación económica para los sectores más afectados, como son el turismo y la hostelería.

Se ha mostrado muy crítico López Miras con respecto al criterio de reparto de los 16.000 millones de euros por parte del Gobierno central a las autonomías, pues cree que "no tienen en cuenta a la población de la Región de Murcia y, lo que es peor, castigan la buena gestión". A su entender, cualquier cifra por debajo de los 500 millones de euros sería infrafinanciar y hasta "maltratar" a la comunidad.