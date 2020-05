Limpiadoras de la Arrixaca exigen que se les hagan las pruebas de coronavirus

El comité de empresa del personal de limpieza del Hospital Virgen de la Arrixaca, de Murcia, ha denunciado este viernes que pese a trabajar en urgencias, quirófanos, la unidad de cuidados intensivos y plantas, donde hay sanitarios y enfermos, no se les hacen los test del coronavirus. «Si no se nos hacen las pruebas, va a resultar totalmente inútil que quieran mantener un hospital seguro para sus trabajadores, pacientes y usuarios sin saber si el personal de limpieza es o no portador del virus», señala el sindicato CGT.

«Entendemos que es necesario que a todo el personal de los llamados servicios externos se nos hagan los test igual que al personal sanitario, principalmente porque nos movemos en el mismo espacio que el resto de trabajadores del hospital», denuncian los empleados afectados.