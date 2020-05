Villegas apaga los ánimos con la prohibición de viajar entre municipios el lunes

La Fase 1 de desescalada planteada por el Gobierno central no permitirá el próximo lunes los desplazamientos entre diferentes municipios dentro de la Región de Murcia. El consejero de Salud, Manuel Villegas, confirmó ayer que ante la previsible entrada de la Comunidad en la primera fase para llegar a la 'nueva normalidad', hecho que se confirmará el sábado, no estará permitido igualmente el viaje dentro de la provincia. La circulación entre comunidades autónomas tampoco estará permitida y solo se podrá viajar a provincias limítrofes si fuera necesario adquirir un bien de primera necesidad que no estuviera disponible en el territorio donde se reside.

Villegas también mostró su preocupación ante la posibilidad de que se puedan llevar a cabo reuniones de hasta 10 personas a partir de la entrada en la Fase1. Esto implicaría para el consejero poner «en riesgo 10 unidades familiares». Demasiado prematura ve Villegas esta medida.

«Vamos a empezar poco a poco y con tranquilidad porque el virus ahora mismo no está circulando prácticamente por la Región y tenemos que seguir así», afirmó, tras lo que explicó que en la «hoja de ruta» de la Fase 1 solicitaron ampliar el horario infantil por cuestiones climáticas.