Los sindicatos piden que los docentes no vuelvan a las aulas

Los sindicatos de docentes UGT y Sterm-Intersindical han observado ambigüedades sobre la posible llamada presencia a los centros del profesorado en una instrucción de la Consejería de Educación murciana, que CCOO ve claro que es solo para administrativos, lo que Sidi estima incluso necesario. Tras la reunión con responsables del Gobierno en la Mesa Sectorial de Educación de este jueves, los sindicatos han coincidido en sendos comunicados en recurrir para cuanto sea posible al teletrabajo mientras se mantenga la excepcionalidad de la situación en las aulas por la Covid-19.

Según la administración autonómica, solo se han dictado instrucciones para la recuperación gradual de la actividad presencial para la prestación de servicios administrativos como el proceso de admisión de alumnos para el próximo curso y de coordinación en los centros educativos, que atañerían en este caso solo a la dirección, no al personal docente.

UGT ha exigido que si se refiere al profesorado se elimine el término «podrán» del texto de las instrucciones, que antecede a la palabra citar.

También pide que la formación en riesgos laborales por la Covid-19 puntúe como tal, «ya que la administración no lo entiende así», y que los gastos ocasionados por la compra de material de protección y su instalación sean incorporados mediante una partida específica y extraordinaria para no disminuir el «ya escaso» presupuesto de organización de los centros.

Para CCOO, la propuesta de recuperación de la actividad presencial es «irresponsable» y «no protege adecuadamente la salud» de las trabajadores al no incentivar alternativas telemáticas a la presencialidad ni limitar la presencia de personal en los centros al mínimo posible ni proveer de los medios materiales y humanos para la adecuada prevención del riesgo de contagio de la Covid-19.

Considera que no se debe realizar en los centros ninguna actividad para la que exista una alternativa telemática, pero aunque la consejería recoge la salvedad de que el personal docente solo debe incorporarse al centro cuando no la haya, no lo hace para el resto de trabajadores, lo que dista de lo que duda UGT.

Sí coincide en tachar de inadmisible que parte del material de protección deba ser comprado por los equipos directivos, que no son técnicos en prevención de riesgos laborales, tras lo que critica la propuesta de la administración de solo aumentar las plantillas de limpieza ordinaria, pero no para el trabajo continuo de desinfección que requieren las nuevas circunstancias.

Sterm-Intersindical coincide en estas reclamaciones con CCOO y UGT y se acerca a la apreciación de este último al afirmar que en el texto presentado por hay «cuestiones ambiguas y que generan confusión en su interpretación».

Por último, el sindicato Sidi está de acuerdo en lo que reclama el resto de sindicatos sobre el material, pero ve «necesario que se regule la apertura de los centros exclusivamente para la realización de tareas administrativas y de coordinación para todo procedimiento que telemáticamente no pueda realizarse y para admisión de alumnos o becas».