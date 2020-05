Divididos por las playas

La Región de Murcia se plantea sumarse a la petición que ha hecho la Junta de Andalucía de poder abrir las playas a los bañistas el 25 de mayo, dos semanas antes de lo estipulado en el plan de desescalada diseñado por el gobierno de Pedro Sánchez. Así lo señaló ayer el consejero de Salud de la Comunidad Autónoma, Manuel Villegas, que cree que debe primar siempre la seguridad de los ciudadanos y que siempre será el Ministerio el que decida si se puede adelantar o no esta fase. En una reunión bilateral mantenida entre la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad el martes pasado, el equipo de Villegas puso encima de la mesa la posibilidad de abrir las playas con antelación, el próximo 25 de mayo, en la Fase 2.

Es complicado de explicar a la población, señalaba ayer Villegas en una entrevista en Onda Regional, que «las personas puedan pasear y no puedan bañarse en una comunidad con tanta costa como la nuestra, o que si tienes una tabla puedes hacer surf, pero si no la tienes no puedes entrar en el agua. No tiene mucho sentido desde el punto de vista científico». El Ministerio señalaba ayer a este periódico que «hay que esperar» a que el comité que estudia las propuestas presentadas por las distintas comunidades las evalúe.

Entre los alcaldes y alcaldesas de los municipios costeros de la Región, el anuncio fue acogido de muy distintas formas ya que si todos parten de que lo primero es la salud de los habitantes de sus localidades, algunos se muestran en contra de acelerar los pazos dados por el Gobierno de España.

Es el caso de la primera edil de Águilas, María del Carmen Moren, que se mostraba muy sorprendida porque «no tenemos todavía informes sobre protocolos para actuar en las playas, protocolos que está elaborando el Instituto de Calidad Turística». Moreno cree que el anuncio es precipitado y que se debería haber hablado con lo alcaldes antes.

En San Pedro del Pinatar se ven las cosas de forma muy distinta. Su alcaldesa, Visitación Martínez, señalaba que llevan ya varios días trabajando en el protocolo para abrir las playas y que ya han analizado todo los escenarios en los que nos podemos encontrar. Además aseguraba que «hemos determinado el aforo de cada una de nuestras playas y estudiado el control de accesos para hacer uso de las plataformas de baño. También sería bueno para la economía de San Pedro».

No coinciden en este análisis en Mazarrón donde su alcalde, Gaspar Miras, dice que se ha pasado en menos de una semana de pensar en alargar la fase 0 acelerar la 2. Miras afirma que «hemos empezado la adaptación de las playas para permitir los paseos de los ciudadanos, no estaríamos preparado para abrirlas el día 25 y cumplir con todas las medidas de seguridad». En cuanto al impacto económico que podría tener la apertura, el alcalde de Mazarrón cree que debe primar la salud por encima de todo.

Este planteamiento es totalmente compartido por el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, que aunque su municipio tienen ya preparadas las playas considera que hay que alargar al máximo las distintas fases de la desescalada porque «teniendo en cuenta las posibilidades administrativas que nos permite el estado de alarma creo que va a ser un gran problema poner en marcha la seguridad y la vigilancia de esas playas». Para él, lo económico también es secundario.

En San Javier, su alcalde, José Miguel Luengo, es partidario de aunar posturas, ya que si se abre debe ser con todas las garantías de seguridad y coordinadas con una directriz clara para todos los municipios de la costa. Con todo, confía plenamente en las decisiones que tome la Comunidad al respecto y piensa que la apertura sería un impulso muy importante para la economía de su municipio.

Por su parte, la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, explica que gracias a la planificación que han hecho desde la concejalía de Infraestructuras estudiando distintas alternativas para garantizar la apertura de las playas, el trabajo está muy avanzado. Arroyo señalaba que « desde la semana pasada en los trabajos de acondicionamiento de los arenales y mantenimiento del litoral. En algunas zonas, como La Manga, las labores van muy avanzadas y ya se está empezando a colocar el mobiliario urbano como pasarelas, pérgolas y lavapiés». Los trabajos de adecuación terminarán en unos días.

Además, Cartagena tendrá en breve el contrato de vigilancia en playas que va a ser muy necesario cuando se dé una fecha concreta de apertura. Arroyo recordaba también que en el Foro Interadministrativo del Mar Menor, se solicitó agilidad para la elaboración de protocolos de seguridad sanitaria para anticiparse a cualquier decisión sobre la apertura al baño de las playas que tomen las administraciones competentes.