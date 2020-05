Desescalada en Murcia: Los taxis de Murcia tendrán mampara de protección antiviral

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado autorización para la instalación de mamparas de protección antiviral en los taxis del municipio como medida de higiene ante la actual situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

Las mamparas serán plásticas flexibles o de material similar y servirán de separación en la zona del habitáculo de los pasajeros y la del conductor.



Su instalación no podrá ser fija y tendrán que poder ser instaladas y desinstaladas sin necesidad de herramientas de montaje y su material del que estén fabricadas sea flexible, de forma que su instalación no afecte ni al funcionamiento ni de airbags de seguridad, ni de los sistemas de retención del vehículo.



Además, este material será transparente, y su instalación respetará los espacios de interconexión entre los habitáculos de las plazas delanteras y traseras, de forma que no dificultará ni la comunicación verbal con los usuarios ni el abono del servicio desde el interior del vehículo.



La colocación de estos accesorios tiene carácter voluntario, siendo los titulares de las licencias responsables de su colocación y retirada, así como de devolver a su estado original los vehículos una vez finalizado el periodo de instalación autorizado.