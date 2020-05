El 30% de los afectados por un ERTE no volverán a trabajar

La previsión de empleo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es que la economía española caiga entre un 9,7% y un 12,9% este año, frente al 9,7% estimado por el Gobierno, y suba entre un 2,6% y un 3,1% en 2021, prácticamente la mitad del avance que augura el Ejecutivo. Desde este organismo han pronosticado que el 70% de los afectados por un ERTE recuperará su empleo a finales de este año y el 30% restante, no.

La AIReF prevé una caída del PIB este año de entre el 8,9% y el 11,7% en función de la duración de la epidemia y de un posible rebrote, con una caída del empleo equivalente a tiempo completo de entre el 9,7% y el 12,9% y un déficit público que podría alcanzar el 13,8% y la deuda el 122% del PIB.

No obstante, para 2021 augura un crecimiento de entre el 4,6% y el 5,8%, si bien estima un mayor impacto de las medidas para paliar el Covid y menos ingresos que lo calculado por el Ejecutivo y cree que no se volverá al mismo crecimiento previo a la crisis hasta la segunda parte de 2022.

Así se desprende del Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2020-2021, en el que subraya la tarea «compleja» de la elaboración de previsiones y la asignación de probabilidades a un escenario concreto como venía haciendo con el programa del Gobierno, que prevé una caída del PIB del 9,2% este año y un repunte del 6,8% en 2021, con una tasa de paro del 19% y el 17,2% en cada caso, al tiempo que augura un déficit del 10,34% del PIB este año y una deuda pública del 115,5% del PIB.

AIReF calcula que cada quincena de confinamiento se resta 1,6 puntos al PIB, y se estima una caída del PIB de entre el 20% y el 25% en la primera parte de este año y del 15% en la segunda. De hecho, el organismo ha indicado que en el cuarto trimestre de 2021 el PIB se situará 5 puntos porcentuales por debajo del mismo trimestre de 2019, y ha aplazado la recuperación a la «segunda parte de 2022».

Es por ello que la AIReF cree que el déficit de las Comunidades Autónomas no se verá tan afectado en 2020 como en 2021, cuando ya no contarán con fondos extraordinarios ni con las entregas a cuenta calculadas al margen de la crisis, o en 2022, cuando tendrán que ajustar la liquidación de 2020. Dado que existen muchas incógnitas respecto a las transferencias entre la Administración Central y las CC.AA., que pueden afectar a cada una de ellas, la AIReF ha pospuesto el análisis individualizado de los presupuestos de las Comunidades y de los Ayuntamientos hasta que se disponga de información suficiente. La decisión de no adaptar las entregas a cuenta del sistema de financiación a las administraciones territoriales a una previsión de ingresos más realista permite a las CC AA de régimen común suavizar el incremento del déficit debido, principalmente, al incremento de gasto sanitario por la crisis.

No obstante, esto supondrá que en 2021 tendrán que soportar una caída importante de las entregas a cuenta y en 2022 una liquidación a favor del Estado de elevada cuantía por la diferencia entre las entregas a cuenta de 2020 y los ingresos reales. El fondo no reembolsable anunciado por el Gobierno para las CC.AA. de 16.000 millones, unido a la no actualización de las entregas a cuenta, conduciría a estas a una situación cercana al equilibrio en 2020 y a una fuerte reducción de los recursos en 2021.