Los expertos responden sobre ciberseguridad

El moderador, Juan José Almela, aseguró que las empresas, se han visto obligadas a tomar decisiones apresuradas para poner a sus empleados a trabajar desde casa. En este sentido, para el responsable de Age2, Mario Trigueros, «es cierto, han aplicado soluciones muy rápidas sin tener en cuenta la seguridad». Trigueros pidió que se tuviera en cuenta que, en internet «hay sistemas que lo escanean absolutamente todo, cuál es tu IP, qué sistemas tienes publicados, con qué versión, qué y con quién eres vulnerable. El problema es que hay sistemas internos con conexión en remoto que no están pensados para eso. Algunos se conforman con implementar una VP, una conexión segura, pero no lo han conectado bien con su sistema de autentificación. Has aplicado soluciones, sí, pero no son las correctas».