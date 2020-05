Miras acusa a Pedro Sánchez de falta de planificación y de desoír a las comunidades

Las vías de comunicación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas no han variado desde que se aprobó el estado de alarma para combatir el coronavirus. Y las críticas de las autonomías aumentan cada semana. Como muestra, un botón. El martes Pedro Sánchez compareció para anunciar las fases de la desescalada, el sábado dio nuevos detalles sobre la misma y el domingo se reunió con los líderes autonómicos para trasladarles lo que ya era de dominio público desde la jornada anterior. El presidente de la Región, Fernando López Miras, se encuentra entre los que critican a Sánchez que no tenga en cuenta las consideraciones de las comunidades. Le acusa, además, de falta de planificación en la desescalada.

«Para el comienzo de la fase cero, a esta hora no tenemos ningún decreto publicado, ninguna información oficial. No sabemos los umbrales para pasar de fase; no sabemos las actividades que se permiten en cada fase; ni siquiera sabemos si las fechas que se dieron son ciertas», reprochó López Miras después de la octava videoconferencia con Pedro Sánchez.

El punto que más preocupa al líder regional es cómo va a impedir el Ejecutivo central la movilidad entre provincias que estén en distinta fase de la desescalada. Miras solicitó que sean las fuerzas armadas las que lo garanticen.

Demandó claridad en los criterios para pasar de una fase a otra, la aprobación de un plan de conciliación laboral y familiar para aquellos padres que tienen que volver al trabajo y saber si se va a ejecutar un plan especial de protección para los mayores, los más afectados por el virus. «Todo esto se lo he trasmitido al presidente del Gobierno y, de momento, no tengo respuesta», afirmó Miras.

«Insisto, se nos tiene que tener en cuenta en la elaboración de las decisiones. No nos conformamos con que se nos informe», sentenció.

En materia educativa, Miras considera un «disparate» que los profesores de infantil tengan que volver a las aulas en la fase 2 y los de primaria no: «No debería acudir nadie a los colegios hasta septiembre». Precisó que se tiene que realizar un plan para los alumnos que se están preparando para pasar a la Universidad, «pero el resto no deben exponerse al virus».



Dudas sobre el cambio de fase

Tanto López Miras como el consejero de Salud, Manuel Villegas, dejaron en el aire que la Región vaya a pasar inmediatamente a la fase 1 de la desescalada. «Decir hoy, 3 de mayo, cómo vamos a estar el día 11 es aventurado e imprudente», avisó, «ni está descartado ni está certificado que podamos pasar a una fase o no el próximo día 11». Por su parte, Villegas insistió en que hay mucha incertidumbre sobre este tema, «ni el propio Gobierno central tiene claro lo del día 11». Tampoco están claras, dijo el consejero, las normas que tienen que cumplir las comunidades para pasar de fase. «Murcia probablemente las cumpla, pero todavía no lo sabemos con certeza. Parece que nos van a dejar hasta el miércoles para decidir si pasamos a la siguiente fase», afirmó Villegas.



Sí con peros al estado de alarma

López Miras no mostró su oposición tajante a la prolongación del estadode alarma, como sus homólogos de otras comunidades como la gallega, pero exigió saber para qué quiere utilizar Pedro Sánchez esta medida.

«Si el presidente quiere el apoyo para prorrogar el estado de alarma, que supone un poder absolutísimo, lo primero es saber para qué lo quiere», expresó. Hasta el miércoles tiene tiempo, dijo Miras, para sentarse y explicar detalladamente sus propósitos a quienes les pide el apoyo.