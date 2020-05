Los padres de colegios concertados denuncian el cobro de las cuotas voluntarias

Desde el pasado 16 de marzo los centros educativos en la Región de Murcia están cerrados y la actividad académica ha logrado adaptarse a las clases telemáticas en mayor o menor medida según la etapa educativa. La suspensión de clases y el cierre de guarderías, colegios e institutos ha obligado también a cancelar los servicios que muchos colegios concertados ofrecían a los padres, tales como comedor, gabinete de orientación o de psicopedagogía y determinadas actividades complementarias que se realizaban dentro o fuera del horario escolar. Estos servicios, según estos centros, están cubiertos por las llamadas 'cuotas voluntarias' que los concertados cobran a los padres.

Las denuncias de los padres llegan una vez el centro les ha cobrado íntegra la cuota voluntaria del mes de marzo por «servicios que no se han prestado durante las semanas de confinamiento». Las quejas llegadas hasta este periódico y también al área de Enseñanza Privada y Concertada de Comisiones Obreras en Murcia señalan que los padres de alumnos de centros concertados en la Región de Murcia no están dispuestos a pagar estas cuotas voluntarias y en algunos casos han devuelto el recibo de marzo o han intentado negociar con el centro este pago.

La mayoría de estas denuncias se centran en la etapa de Infantil. Una enseñanza que como señalan los padres no está siendo posible desempeñar de forma telemática en sus casas. «Los niños no disponen de autonomía suficiente para poder seguir dicha enseñanza a distancia», remarcan algunos padres con los que se ha puesto en contacto esta redacción. El segundo ciclo de Educación Infantil entra dentro del módulo de concierto y es enseñanza obligatoria, pero los padres señalan que muchos centros no están llevando a cabo tareas online.

En muchos casos, tal y como advierte Iván Fueyo, responsable de Educación Privada y Concertada de CC OO, «los centros insisten o presionan a los padres para que paguen la cuota, o incluso son más tajantes y les explican que estas son las condiciones del colegio y que si no quieren pagar la cuota voluntaria, que no sigan en el centro escolar».

Por otra parte, desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos de Murcia (Concapa), remarcan que «si los padres no atendieran la cuota voluntaria, el colegio no podría abrir en septiembre».

Su presidente en la Región, Víctor Escavy, sí remarca que los centros concertados no tendrán ningún problema en atender a aquellos padres que tengan dificultades económicas durante esta crisis sanitaria. «Hemos estado hablando con directores de varios centros privados de Murcia y aseguran que han realizado descuentos del 30, 50 y hasta el 70% en estas cuotas voluntarias y fraccionamientos del pago a lo largo del año».

Explica que con el problema del cobro de la cuota voluntaria íntegra en marzo se debe a que «no ha dado tiempo a modificar las instrucciones» pero que de cara a abril «estas cuotas sí deben tener descuentos». Desde Concapa inciden en que también se ha tenido que «incrementar el gasto en formación y adquirir nuevas líneas de internet o pagar licencias de programas informáticos» para que los profesores puedan continuar con las clases. Escavy subraya que «los padres tenemos que seguir apoyando al colegio y el colegio tiene que seguir atendiendo a los padres. Tenemos todos que ceder en las posturas».

Desde la organización Escuelas Católicas de Murcia, que aglutina en la comunidad 47 colegios concertados, su presidenta Sor Alicia Plaza señala que en abril han solicitado a sus centros que no cobren la cuota voluntaria a los padres. «Como el servicio de guardería o comedor se ha paralizado, no pasaremos el recibo a los padres».

Prohibición de cobrar cuotas

En cuanto al cobro de cuotas mientras dura el estado de alarma, el Real Decreto 11/2020 del 31 de marco establece que «respecto de los contratos de prestación de servicios, la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del contrato».

ERTE en guarderías y comedores ante la falta de servicio

Los colegios concertados de la Región de Murcia también han presentado ERTE que afectan, sobre todo, a su personal de comedor si tienen uno propio, a profesores de guardería o docentes de refuerzo en asignaturas de idioma extranjero. Comisiones Obreras señala que sí es aconsejable realizar un ERTE, por ejemplo, entre los profesores del primer ciclo de Educación Infantil «ante la imposibilidad de prestar servicio a distancia», pero sí alertan de que, en centros con módulo concertado, no pueden aplicar el ERTE a su personal de administración y servicios dado que el concierto cubre también a estos empleados.