La Región ayudará con cuatro millones a "los 14.000 autónomos olvidados por el Gobierno central"

La portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal, comparecía este jueves, junto al consejero de Salud, Manuel Villegas, y el de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, para dar cuenta de lo acontecido en el Consejo de Gobierno, cuya medida estrella fue un paquete de ayudas para autónomos, dotado con cuatro millones de euros.

Lo hacían en una sala de prensa, la de San Esteban, en la que había tres banderas, la de la Región, la de España y la de Europa, con crespones negros, en señal de luto por las personas que han fallecido con coronavirus, 130 de ellas en la comunidad murciana.

«Entre todos estamos conteniendo la propagación del virus», apuntó Martínez Vidal, que destacó, no obstante, que «esto no ha acabado aún». La desescalada se hará «garantizando criterios de seguridad, para que no vuelva a producirse un repunte de contagios». Por eso, apostó por «un plan de protección a los más vulnerables», así como un plan «laboral».

La consejera habló de que el Consejo de Gobierno ha acordado dar 16 viviendas para realojar a familias que viven en chabolas, algo que urge por la pandemia. Se harás entrega primero de diez casas, ya adquiridas. Este convenio se senmarca dentro de un programa europeo dotado con 7 millones de euros hasta 2023, financiado por fondos europeos y de la Comunidad.

Asimismo, dijo que se ha aprobado un millón de euros para pequeñas y medianas empresas, para promover proyectos de implantación tecnológica de cara a combatir los efectos del coronavirus en el ámbito laboral.

«Capacitar a la empresa para impulsar una estrategia de teletrabajo» es uno de los objetivos, remarcó Martínez Vidal.

Además, el Consejo aprobó dar 300.000 euros para proyectos de creación o adaptación de sitios web de la empresa, para fomentar el comercio electrónico. Se contempla el desarrollo de aplicaciones de comercio electrónico en tabletas y móviles. Del mismo modo, 200.000 euros irán a parar a proyectos de seguridad informática en pymes de la Región, con subvenciones de hasta 14.000 euros.

«La reactivación del tejido empresarial es una prioridad para este Gobierno», incidió.

Preguntada por la caída del PIB en el primer trimestre, remarcó que «somos conscientes de que la situación económica es muy desfavorable, pero lo primero es garantizar la vida y la salud de los murcianos».



"Mantener vivo a este colectivo"

Por su parte, el consejero Motas comenzó su turno hablando del 1 de Mayo, Día del Trabajo, para expresar el «compromiso con todos los trabajadoress para hacer frente a la crisis económica que nos ha sorprendido» debido a la pandemia de coronavirus.

Habló el consejero de «una situación imprevista que nos obliga a corregir el rumbo» y valoró las conversaciones con sindicatos y patronal con el fin de «conseguir un pacto social que beneficie tanto a las empresas como a los trabajadores».

En este sentido, aludió a los autónomos, pues «mantener activo a este colectivo es prioritario para este Gobierno regional», y anunció dará subvenciones «a los que no pueden acogerse a la ayuda que ofrece el Estado».

La dotación económica inicial es de cuatro millones, pero puede ampliarse, explicó. La ayuda es de 286,15 euros para ayudar en los gastos fijos que ha de soportar cada autónomo para mantener su actividad.

«Estimamos que esta medida puede suponer un gran alivio para 14.000 autónomos olvidados por el Gobierno central», barruntó, a lo que añadió que la presentación de solicitudes se hará de forma telemática.