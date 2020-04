Antonio Carrelón, un hombre bueno en Educación

Recibo un correo de mi amigo y compañero durante muchos años Javier Ballesta: «Pedro, Antonio Carrelón ha fallecido». Y súbitamente pienso que ha debido de ser ese maldito virus que anda jodiendo a la gente, sobre todo a los mayores, y más si están 'tocados' de salud, como lo estaba mi amigo Antonio.

Antes fue el que era como mi hermano, José Mari Galiana, pues que se van de nuestro lado. Y me pongo a pensar, con unas lágrimas que me acuden a los ojos. Y mientras me las quito, pienso que Antonio era generoso, amable, cariñoso, bondadoso, un ejemplo de ser humano bueno. Por eso lo querían en su departamento, tanto Javier como Paco o Juan Manuel, o los que no lo eran de ahí, sino que tan sólo eran amigos de antes de que yo llegara a la Facultad de Educación, cuando los dos estábamos en Las Anejas y tuvimos que enmendar la plana a aquellos reductos sexistas de la educación.

Y eso fue en 1986 cuando las escuelas anejas de la Normal de Magisterio de Murcia (San Isidoro, para los niños; y María Maroto, para niñas) iniciaron el proceso de ser escuelas mixtas progresivamente. Lo sé bien porque yo era entonces el director de San Isidoro, y Antonio Carrelón, del María Maroto. Así lo acordamos y así se inició la nueva andadura, con el visto bueno de las Ampa de ambos centros hasta que Antonio Alemán, nuevo director del María Maroto, los fusionó en uno, ya mixtos, desapareciendo así el que había sido de niños, San Isidoro.

Yo trabajé unos cuantos años al lado de Antonio, y nos veíamos todos los días. Era generoso y honesto. Lo que se conoce como un hombre bueno y respetuoso, que después de esos años tuvo que soportar los golpes fuertes que vienen a la vida, los que, como dice Vallejo, «son pocos, pero son», y hacen daño, y son de un dolor eterno, que dura siempre. Antonio perdió a su hijo una noche, de muerte súbita, según dijeron los médicos, cuando aquel chico que era un verdadero atleta y con la carrera de Medicina terminada despertó a sus padres, por un gemido que dio, y no llegaron a tiempo de nada, tan solo de verle fallecer en su cama.

Úrsula, la esposa de Antonio, enfermó después de un cáncer terrible y duradero, muy doloroso. Y Antonio guardaba en silencio aquel dolor, quedando solo abocado al sufrimiento, hasta la fecha, sin una moratoria de supervivencia, sino abocado al silencio y a la tristeza infinita.

Pero soy de la opinión, y lo digo para quien me pueda leer, que cuando nos acordamos de quien se ha marchado no se va del todo si queda en nuestro recuerdo, porque el recuerdo es vida. Solo el olvido tiene relación con la muerte. Sus amigos lo recordaremos siempre como un hombre muy especial, también muy generoso, un amigo de verdad. Y la hidalguía de sus compañeros y de sus alumnos hará también que el recuerdo le haga imperecedero físicamente.

Descanse en paz.