Curso escolar: Cuándo y cómo abrirán los colegios para la vuelta al cole en la Región de Murcia

La desescalada del confinamiento en el que España ha vivido durante las últimas semanas no incluye la vuelta a las aulas como tal, puesto que colegios e institutos permanecerán cerrados en líneas generales hasta el inicio del próximo curso escolar 2020/21, según avanzó el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es decir: hasta septiembre no volverá a haber clase tal y como la entendíamos apenas hace dos meses, a principios de marzo.

El regreso a las aulas no será hasta, previsiblemente, el próximo 7 de septiembre cuando los alumnos murcianos protagonicen su vuelta al cole, ya que a partir de esta fecha suele comenzar el curso escolar en la Región según los últimos años, aunque todavía no es oficial. Hasta entonces, los centros educativos sólo abrirán para casos muy determinados y siempre con limitación de aforo. Podrán asistir a ellos los menores de 6 años cuyos padres acrediten tener que realizar un trabajo presencial y no dispongan de flexibilidad horaria, o los estudiantes de los cursos que cierran etapa educativa, así como los alumnos que deben examinarse de las pruebas de acceso a la universidad o Selectividad y los de centros de Educación Especial.

Según el decreto que regula la desescalada, publicado el miércoles en el BOE, las fases del desconfinamiento en materia educativa en la Región de Murcia serán (siempre que no haya ningún rebrote de contagios y se mantengan los períodos establecidos inicialmente) las siguientes:



Fase 0 de la desescalada - Hasta el 10 de mayo

Los centros educativos fomentarán "la educación online o a distancia", como hasta ahora se venía haciendo.



Fase 1 de la desescalada - Del 11 al 24 de mayo (ambos inclusive)

Los centros educativos "abrirán para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar".

Las universidades también abrirán "para su desinfección, acondicionamiento y para gestiones administrativas y de investigación".

Se abrirán asimismo los "laboratorios universitarios".



Fase 2 de la desescalada - Del 25 de mayo al 8 de junio (ambos inclusive)

Es aquí cuando veremos la apertura de las clases de Infantil menores de 6 años, aunque "sólo para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización.". Esta apertura será "siempre con limitación de aforo".

Los alumnos de los últimos cursos de cada etapa educativa a partir de la ESO también podrán volver a clase aunque siempre con carácter voluntario. En concreto podrán hacerlo los estudiantes de los "cursos de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de Grado Medio y Superior, y último año de Enseñanzas de Régimen Especial". En estos casos, las clases se celebrarán tras la división de los grupos de más de 15 estudiantes al 50 % para facilitar así la asistencia alterna o bien los semigrupos paralelos.

También podrán abrir en este momento los centros de Educación Especial y, al igual que en los casos anteriores, la asistencia del alumnado "tendrá carácter voluntario".

En esta misma fase tendrá lugar la preparación de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad o Selectividad 2020 en su primera convocatoria, que este año se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio (convocatoria ordinaria) en la Región de Murcia.

Los centros educativos prepararán en este período, de manera generalizada, "programas de refuerzo educativo a desarrollar en el centro" para los alumnos no mencionados anteriormente.



Fase 3 de la desescalada - Del 8 al 21 de junio (ambos inclusive)

Será el momento del final del curso y de la entrega de notas en la Región de Murcia, que en esta ocasión se apoyarán fundamentalmente en los dos primeros trimestres y no se superará el curso con tres asignaturas suspensas, siguiendo así con la normativa que impone la Lomce. Se producirá el fin de curso y los alumnos se despedirán hasta septiembre, cuando se retomarán las clases de manera presencial en un principio.