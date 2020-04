Los sanitarios piden cautela en la desescalada, test masivos y una mayor inversión

El programa de desescalada de la fase de alarma por el coronavirus anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no termina de convencer a los profesionales sanitarios de la Región, quienes consideran que quedan por concretar aspectos esenciales para que la recuperación de la actividad no conlleve un repunte de los contagios.

El presidente del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, Francisco Miralles, dice coincidir con el planteamiento de que la desescalada no se lleve a cabo al mismo tiempo en todas las autonomías, ya que «no todas las regiones estamos en la misma situación y la velocidad de las comunidades debe ser distinta». Además, considera fundamental que primen los criterios de salud pública y que se tengan en cuenta los informes de los profesionales y los técnicos para iniciar esa vuelta a la normalidad.

Miralles espera que el Ministerio de Sanidad gestione mejor la desescalada que la escalada, ya que afirma que «su gestión de la pandemia ha sido un desastre, con 40 médicos fallecidos por falta de medios», por lo que «esperamos que ahora se hagan las cosas mejor.»

Preguntado por la situación de Murcia, el presidente del Colegio de Médicos no oculta su malestar con la Consejería de Salud y con el SMS. «Hemos apoyado al SMS al cien por cien desde el principio y nos paga con una resolución en la que ni se nos ha preguntado y con la que quiere iniciar la desescalada con sólo la mitad de los médicos», afirma en referencia a la norma dictada hace unos días y en la que se plantea la apertura de centros por las tardes y permisos para vacaciones.

En este caso, Miralles asegura que «colaboraremos para proteger la salud de los ciudadanos, pero el apoyo incondicional que tenía la Consejería va a cambiar y ahora les apoyaremos con condiciones», sentencia.

Desde el Sindicato Médico Cesm su portavoz, María José Campillo, echa en falta en el plan de desescalada del Gobierno tres puntos que considera fundamentales y que no se han mencionado. Campillo explica que, en primer lugar, «es fundamental realizar test masivos a la población para conocer el número real de infectados». Además, entiende que las empresas no pueden recuperar la actividad sin poner antes los medios para evitar contagios. «Es fundamental sacar una normativa de riesgos laborales que contemple cómo se debe abrir y las medidas de seguridad a implantar».

Por último, la portavoz de Cesm en Murcia considera que todo el esfuerzo que se está haviendo no servirá de nada si no se contempla un refuerzo de la inversión en Sanidad. En este caso pone el ejemplo de la Región de Murcia y dice que «la Sanidad murciana no puede pasar el año del Covid con el mismo presupuesto que tuvo el año pasado, un presupuesto ya de por sí deficitario». Por ello, reclama más inversión en Sanidad tanto al Gobierno central como a las autonomías, ya que «será necesario cubrir la nueva forma de trabajar, los dobles circuitos de atención a pacientes, y debemos estar preparados por si hay un rebrote, esto ya no nos puede pillar por sorpresa».

En el ámbito enfermero sigue existiendo preocupación por la protección de los profesionales. El secretario de acción sindical de Satse, Luis Esparza, exige que se hagan controles a los profesionales sanitarios y de servicios esenciales y han exigido al SMS que en la reunión de la Mesa Sectorial de la próxima semana se les presente un plan preventivo real para el ámbito asistencial. Esparza afirma que «nos preocupa mucho la situación de las residencias», por lo que considera «fundamental que haya enfermeras en todos los centros de mayores. Lo que ha ocurrido debe servir para cambiar y regular por ley la presencia de enfermeras en las plantillas de las residencias, cumpliendo unos ratios mínimos».