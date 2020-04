Los bares de la Región temen ir a "la ruina" si pierden el paraguas del ERTE

La reapertura de los establecimientos de hostelería anunciada este martes por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha causado perplejidad en las empresas de hostelería de la Región, que no esperaban tener que enfrentarse a la desescalada sin ningún tipo de negociación previa. El presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, alertaba ayer de que las condiciones en las que se va a producir la reapertura de los bares y restaurantes a partir del próximo día 11 puede ser «la ruina» para las empresas, si pierden la protección de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y se ven obligados a asumir la nómina de toda la plantilla, cuando solo pueden abrir la terraza y con un 30% del aforo. «Si no se corrigen las condiciones de los ERTE, habrá que ir al concurso de acreedores», se lamentó.

Los bares y restaurantes fueron los primeros establecimientos que se vieron obligados a cerrar el pasado 14 de marzo cuando el Gobierno decretó el estado de alarma, junto con el comercio. La bajada de la persiana se produjo en vísperas del puente de San José, de la Semana Santa y de las Fiestas de Primavera de Murcia, por lo que han perdido en las seis semanas transcurridas desde entonces una parte muy significativa de la facturación anual.

Jesús Jiménez considera «un disparate» que el jefe del Ejecutivo dé a conocer las fechas de reapertura programadas para los establecimientos sin haber mantenido ningún tipo de contacto con las empresas. Para él resulta especialmente grave que el Gobierno decida levantar la suspensión sin haber concretado antes qué va a pasar con los contratos laborales que quedaron suspendidos cuando las empresas se acogieron al ERTE, al estar incluidas dentro de los sectores que debían cerrar obligatoriamente.

El ERTE ha permitido a la plantilla seguir cobrando el 70% del salario mientras las empresas permanecen cerradas, pero también obliga a los empleadores a mantener «el cien por cien del empleo durante seis meses» tras el reinicio de la actividad.

El máximo responsable de las empresas de hostelería de la Región recuerda que cuando se decretó el estado de alarma los establecimientos tenían incluso contratos temporales firmados para la campaña de primavera, que quedaron suspendidos. Su temor es que el Gobierno no tenga en cuenta esta circunstancia, aunque no descarta que en los próximos días se produzcan nuevas modificaciones sobre los planes anunciados este martes, tal y como ha venido ocurriendo con anteriores decretos. «Si no se corrigen las condiciones de los ERTE, la hostelería irá a la quiebra, nos llevarán a la ruina».

Su esperanza es que, como «queda otro Consejo de Ministros» antes de la fecha prevista para la reapertura de los establecimientos, aún llegue a tiempo la reforma que reclama.

No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó ayer que se está estudiando prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor más allá de la conclusión del estado de alarma y dijo que así se está abordando en el marco del diálogo social con los agentes sociales. Así lo señaló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El presidente de Hostemur criticó que muchos de los trabajadores incluidos en los ERTE no llegaron a cobrar la nómina que debe pagarles el SEPE el pasado 10 de abril «y van a tener que esperar hasta el 10 de mayo sin recibir ningún ingreso».

Se lamentó igualmente de que en las empresas tampoco han podido conseguir las ayudas que el Gobierno había previsto para atravesar esta etapa, como las moratorias en el pago del alquiler. Jesús Jiménez aseguró que en la ciudad de Murcia hay establecimientos que «están pagando 6.000 y hasta 8.000 euros mensuales de alquiler», a los que no pueden hacer frente si tienen el restaurante cerrado.

Agradeció que algunos ayuntamientos, entre ellos el de Murcia, se han puesto al día en el pago de las facturas a los proveedores, aunque considera que los consistorios no han dado respuesta alguna a las reiteradas peticiones que ha venido haciendo Hostemur para liberar a la hostelería de los impuestos que gravan las actividades del sector.