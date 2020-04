Coronavirus en Murcia: La Región ya cumple los 4 requisitos para comenzar la desescalada

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha comparecido en rueda de prensa junto al consejero de Salud, Manuel Villegas, para informar sobre lo acontecido en la última reunión entre el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, y los dirigentes autonómicos. Ha querido comenzar la misma haciendo un llamamiento a la responsabilidad ante las nuevas medidas de desconfinamiento para menores de 14 años que han entrado hoy en vigor en toda España, afirmando que se trata de "un desahogo, un alivio", pero que "esto no ha acabado aún y sólo la prudencia conseguirá que no experimentemos un retroceso".

"Las calles de la Región ya se parecían algo más esta mañana a lo que eran antes de esta pesadilla, y hay más curados que contagiados activos en nuestro territorio, por lo que quisiera trasladar un mensaje de esperanza, pero también un llamamiento a la responsabilidad", afirmaba Miras, quien recordaba que "aún algunas personas han perdido a sus familiares durante esta semana, y quisiera apoyarles y decirles que todos les hemos perdido".

En otra línea, López Miras ha querido desmentir con dureza el que haya habido recortes en Sanidad en los presupuestos autonómicos aprobados esta semana en la Asamblea Regional. "No es que no haya recortes, como afirma la oposición: es que hay incremento", esgrime, "están manipulando las cifras y comparando el presupuesto con lo liquidado". "La verdad es muy importante en este momento, y es lamentable que tenga que referirme a la mezquindad de algunos que van difundiendo bulos, incluso en redas de prensa, me parece de una absoluta falta de ética y es peor aún si quien se hace eco de estas mentiras aspira a representar a la Región de Murcia", afirmaba Miras, que zanjaba que "la lealtad no puede durar media hora ni ser una simple palabra en una carta, pero a algunos parece que se les olvida en cuanto salen del Hemiciclo".

"No están a la altura de las circunstancias", finalizaba.



"No debe haber regiones importadoras o exportadoras del virus"

Sobre la desescalada asimétrica, y a preguntas de los periodistas, el presidente regional afirmaba en referencia al documento que les ha enviado el Ejecutivo central que la Región cumple los cuatro parámetros que son requisito para comenzar la desescalada asimétrica, pese a que afirma haberlo recibido durante la propia reunión, y haberlo estudiado 'in situ' y rápidamente con el titular de Salud antes de la comparecencia. Sin embargo, ha exigido a Sánchez que debe existir "coordinación participada" con las Comunidades Autónomas para esta desescalada, porque no debe haber "regiones importadoras o exportadoras del virus", al tiempo que recuerda que "tener menor cifra de contagio en la Región también significa que estamos menos inmunizados" y que "de los primeros 100 casos detectados" en nuestra comunidad, "98 eran importados".

Por tanto pide que "si salimos antes por tener buenos datos, debe poner las medidas necesarias para que no seamos un territorio receptor de contagiados". Asimismo ha reprochado al Ejecutivo la falta de respaldo sanitario a la hora de anunciar medidas sucesivas, como la del comienzo de actividades deportivas a partir del 2 de mayo, ya que cree que "aunque estamos de acuerdo en que es el siguiente paso", sería más propio "esperar a ver cómo evoluciona la pandemia después de la medida de desescalado en los menores que se ha empezado a aplicar hoy mismo". Reiteraba el presidente regional, como en otras comparecencias, que "anunciar las medidas con más de una semana de antelación lo que puede hacer es generar falsas expectativas", y en ese sentido se ha referido a las informaciones que hablan de la apertura de playas en julio en la Región, algo que, asegura, ni tan siquiera le ha planteado a Sánchez.

En otro sentido, y a preguntas de los periodistas, Villegas ha anunciado que tan sólo 18 menores de 14 años se han visto afectados por el coronavirus en nuestra Región, de los cuales 4 han precisado ingreso hospitalario. Uno de ellos permanece hospitalizado, según ha afirmado el consejero.



El sector turístico, una prioridad

Con respecto a las medidas de recuperación económica, a las que augura un "trabajo tan complejo como esperanzador a la hora de mantener el empleo y cambiar preocupación y dolor por futuro e ilusión", que "nadie se va a quedar atrás". Por ello ha pedido que el reparto de financiación a las autonomías sea transparente y homogéneo y "sin intereses políticos de por medio". Asimismo ha reiterado a Sánchez la necesidad de una mutualización de la deuda en la Región y ha considerado "imprescindible" el plantear una exención de tasas e impuestos de cualquier tipo para los autónomos durante estos meses de confinamiento.

López Miras también ha trasladado a Sánchez que, en las medidas de recuperación económica, se debe priorizar al sector turístico, desde el hotelero al hostelero pasando por el comercio minorista, pues "han sido los primeros en cerrar y serán los últimos en abrir".