Fulgencio Fernández Buendía: "La salud humana, animal y ambiental están indisolublemente unidas"

Con motivo del Día Mundial de la Veterinaria, el Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, Fulgencio Fernández Buendía, explica la importancia que juega en la sociedad actual el veterinario y el papel que desempeñan en la lucha contra el Coronavirus Covid-19.

¿Qué significado tiene la conmemoración del Día Mundial del Veterinario?

Cada año, el último sábado del mes de abril, se conmemora el Día Mundial del Veterinario, a iniciativa de la Asociación Mundial de Veterinarios (AMV) y la Organización Mundial para la Sanidad Animal (OIE). Este año, lo celebramos hoy día 25 y desde el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia queremos rendir homenaje no solo a nuestros colegiados sino también a todos los veterinarios del mundo y dar a conocer a la sociedad un poco más de la labor de esta profesión, para muchos desconocida.

Aprovecho la oportunidad de felicitarnos por la elección como presidente de la AMV de Rafael Laguens García, presidente del Colegio de Veterinarios de Soria, amigo y colaborador nuestro.

¿Este año se van a centrar en alguna faceta concreta?

Cada año se elige un tema, para el 2020 ha sido la «protección del medio ambiente para mejorar la salud animal y humana». Muy entroncado con la filosofía del concepto One Health, (Una Salud) en la que salud ambiental, humana y animal están indisolublemente unidas, y en donde la labor del veterinario es fundamental.

Quiero resaltar el papel que juega el veterinario en el mundo rural como promotor y experto de la el sostenibilidad y significar la labor de nuestros veterinarios murcianos que trabajan en las explotaciones ganaderas, tanto intensivas como extensivas, en acuicultura, en el centro de recuperación de especies silvestres o como ecotoxicólogos, porque su actividad está íntimamente ligada al medio ambiente y son verdaderos centinelas de los cambios negativos en el entorno que pueden perjudicar nuestra salud y la de los animales que cuidamos.

La sociedad debe saber de nuestra responsabilidad de salvaguardar el medio ambiente para las generaciones futuras.

El Covid-19 es una enfermedad zoonótica, ¿tiene algún componente medio ambiental?

Efectivamente es una enfermedad de origen animal, provocada por el Coronavirus SARS-COV-2 que por mutación ha logrado adaptarse para infectar a humanos. La actividad de los coronavirus es estacional y son muy sensibles a las condiciones ambientales desfavorables como desecación, temperatura y las radiaciones UV por lo que son más patógenos desde noviembre a mayo. Esto no quiere decir que no haya un repunte tras el verano en las poblaciones no inmunizadas.

Lo dicho no implica que todos los patógenos tengan la misma estacionalidad. Tanto la globalización como el cambio climático favorecen su diseminación y propagación, y enfermedades infecciosas, como las vectoriales, identificadas en una zona geográfica y hemisferio, han ampliado su extensión geográfica apareciendo en países que antes no las sufrían.

¿Su gran labor sanitaria les ha valido para formar parte de los grupos asesores en Covid-19?

Lamentablemente no. Lo hemos propuesto junto a la Academia de Ciencias Veterinarias de Murcia y no hemos recibido respuesta alguna. Estoy seguro que nuestra experiencia en el control de epidemias hubiera sido de provecho.

No obstante, por responsabilidad, estamos constituyendo un Comité Técnico Veterinario Covid19, en el que participaran profesionales expertos en esta materia.

Para finalizar ¿nos podría resumir el ejercicio profesional veterinario?

En animales de compañía, cuidamos la salud de nuestras mascotas, su bienestar y el su entorno. En medio ambiente, atendemos la naturaleza, velando por el desarrollo sostenible y la conservación del medio natural.

En ganadería, velamos por la sanidad, la alimentación y bienestar de los animales, mejorando sus producciones. En seguridad alimentaria, garantizando suficientes alimentos y productos de origen animal más seguros para el consumo humano, desde su origen hasta la mesa.

En salud pública también contribuimos detectando y previniendo que las enfermedades de animales no contagien al hombre. Labor que se realiza desde el ejercicio libre, las administraciones públicas y la docencia. En definitiva y resumiendo: la veterinaria murciana es garantía de salud.