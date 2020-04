Enrique Gallego se suma al equipo que gestiona los ERTE

El ex director general de Función Pública Enrique Gallego se ha sumado al equipo formado por 222 funcionarios de la Comunidad que se encarga de tramitar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) acumulados en la Consejería de Empleo. Gallego, que ha sido el responsable de la plantilla de la Administración regional en varios Gobiernos, es uno de los cientos de voluntarios que se han ofrecido a colaborar en el desbloqueo de los expedientes que fueron presentados por las empresas murcianas en apenas unas semanas, lo que colapsó totalmente la plataforma informática habilitada para dar soporte a la tramitación administrativa.

Los integrantes del equipo, que practica el teletrabajo, volverán a sus consejerías una vez que termine el proceso abierto a raíz de la crisis provocada por el coronavirus.

La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades ha pasado de dos a 222 empleados trabajando en este servicio, que ha tratado de reclutar a través del correo electrónico y de otras vías de comunicación, aunque fuentes del departamento de Miguel Motas indicaron que «el boca a oreja» también ha permitido que muchos funcionarios de otras consejerías se presenten voluntariamente. No obstante, Empleo ha precisado que eso no significa que los trabajadores encargados de dar salida a los ERTE cobren ningún plus ni retribución especial alguna por intervenir en esta tarea.

De los 222 funcionarios incorporados a la plataforma, 120 proceden de puestos de carácter administrativo, que se encargan de registrar la documentación enviada por las empresas y efectuar las notificaciones, mientras que otros 102 tienen un perfil jurídico y son los que resuelven los expedientes.