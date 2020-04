Martínez Vidal dice que el PSOE exigió subir los impuestos para apoyar los presupuestos

La portavoz del Consejo de Gobierno, Ana Martínez Vidal, ha asegurado hoy que el PSOE exigió al Gobierno regional que subiera los impuestos como condición para apoyar los presupuestos de la Región de Murcia de 2020 y que ese fue el motivo por el que no se alcanzó un acuerdo.

"Querían que el Ejecutivo subiera los impuestos a través del tramo autonómico del IRPF para hacer frente a la crisis económica provocada por el coronavirus. Este Gobierno nunca va a ceder ante eso", ha explicado Martínez Vidal tras ser preguntada a este respecto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La portavoz ha insistido en que el Gobierno "ofreció su colaboración" para aprobar las diez medidas que les hicieron llegar.

El PSOE, por su parte, aseguró que el motivo por el que no se llegó a un acuerdo con el Gobierno regional fue que no aceptaron una medida concreta para apoyar a los autónomos de la Región de Murcia. "No ha querido apoyar las ayudas de 1.500 euros para autónomos que cesan actividad, y de 750 para quienes hayan visto mermados sus ingresos", contó el propio líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa. Además, añadió que el Gobierno regional tampoco quiso duplicar la renta básica de inserción en 2020 "para que nadie se quede atrás, ni duplicar las ayudas para los colectivos en riesgo de exclusión, que no reciben la ninguna prestación".