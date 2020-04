Descienden un día más los ingresos, pero un fallecido más eleva la cifra de muertes a 125

Los ingresos hospitalarios por coronavirus siguen descendiendo en la Región de Murcia. En las últimas 24 horas se han producido 105, 12 menos que ayer, de los cuales 22 permanecen en la UCI, 6 menos que en la última jornada. Además, una persona ha fallecido por coronavirus este jueves y la cifra de muertes se eleva a 125.

Según los últimos datos difundidos esta noche por la Consejería de Salud, 825 casos de coronavirus se encuentran en activo en la Región, de los cuales 720 se encuentran en aislamiento domiciliario.

Ya son 791 los curados (25 más que en la última jornada) y se han realizado 20.625 pruebas, entre PCR y Anticuerpos.

Villegas apuesta por una desescalada asimétrica pero no quiere "falsas expectativas"



El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha confirmado este jueves que habrá una "desescalada asimétrica", pero ha rechazado explicar las propuestas para llevarla a cabo que propondrá la comunidad en el Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará mañana para no crear "falsas expectativas".

"Tenemos ciertas ideas, pero no me atrevo a adelantar nada porque se puede generar expectativas que luego no se pueden cumplir", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha puesto como ejemplo los cambios realizados por el ejecutivo central respecto a la salida de los niños a la calle, en el que han ido "un poco como locos".