Los desafíos de la ciberseguridad ante el Covid-19, a debate en LA OPINIÓN

La protección de la información en un mundo digital es un elemento clave. Actualmente, la seguridad IT para empresas sigue siendo la gran desconocida. Son innumerables las noticias que hablan a diario sobre la amenaza de la privacidad en la red, no somos conscientes del riesgo que conllevan y no siempre se disponen de los medios necesarios y suficientes para detectarlos y erradicarlos en el caso de vernos afectados.

Toda esta situación se ha visto agravada por la situación actual que estamos viviendo debido al confinamiento por la pandemia debido al uso prolongado de dispositivos digitales, reuniones virtuales, teletrabajo, envío de informaciones, transacciones económicas. Para abordar los distintos problemas desde varias las perspectivas que hay que tener en cuenta: aspecto técnicos, jurídicos, sociales, el papel de la Administración€

Desde La Opinión apostamos por una Webinar didáctica el próximo miércoles 29 de abril a las 10:00 horas, donde expertos en la materia nos muestran cómo está la situación actual, las medidas de emergencia que se han tenido que tomar, de qué herramientas disponemos y cómo debemos usarlas en el caso de un ciberataque.

Los especialistas que participarán en esta jornada son:



Antonio Romero Navarro, Jefe del Departamento de Innovación Empresarial del INFO

Ana Gómez Blanco, responsable de Cultura en seguridad de BBVA

Mario Trigueros Cuadrado, Responsable del área de Seguridad SMO de AGE2.

Víctor Manuel Sánchez Tornel, Abogado ICAMUR y Privacy Advisor en Govertis Advisory Services, S.L.

Una mesa digital moderada por Juan José Almela, Decano del Colegio Profesional Ingenieros Técnicos en Informática y Graduados en Ingeniería Informática.

La webinar está organizada por LA OPINIÓN y cuenta con el patrocinio del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, BBVA y AGE2.

Las inscripciones están abiertas en https://eventos.laopiniondemurcia.es/cyberseguridad/