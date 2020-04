El coronavirus llega a la Asamblea Regional con un bronco debate

Los grupos de la oposición, PSOE, Vox y Podemos coinciden en criticar al Gobierno regional el "nulo papel" dado al Hemiciclo durante la pandemia y acusan al líder del Ejecutivo de haberse "escondido" de los portavoces de los grupos parlamentarios.

Fernando López Miras ha comparecido este miércoles en la Asamblea Regional para ofrecer el relato de actuaciones de su Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria que ha provocado por el coronavirus. El presidente de la Comunidad ha presentado una detallada cronología, día por día, que comienza el 28 de enero, 46 días antes de decretarse el estado de alarma, y 40 días antes de que se detectara el primer positivo en la comunidad autónoma, el 8 de marzo.

Sin embargo, desde los grupos de la oposición han centrado sus críticas en el silencio de López Miras en el Hemiciclo tras más de cuarenta días sin comparecer.

El portavoz del Grupo Socialista, Diego Conesa, puso sobre la mesa el "nulo papel" que el presidente de la Comunidad ha querido dar a esta institución durante la pandemia. En el mismo sentido, el portavoz de Vox, Juan José Liarte, ha sorprendido afirmando que está de acuerdo con el Partido Socialista en este punto. "Es desalentador que cuando se nos presenta una crisis lo primero que hagamos sea anular el funcionamiento de la Asamblea", ha dicho. La crítica más dura ha provenido de la portavoz de Podemos, María Marín, que ha afeado al presidente de la Comunidad que hayan pasado "más de 40 días de desprecio a los mínimos estándares de una democracia representativa". Además, ha acusado al presidente del Gobierno de haberse "escondido" de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios.

Tanto el Partido Popular como el propio López Miras han coincidido en negar su responsabilidad en que no haya comparecido antes. Joaquín Segado, portavoz del grupo popular en el Hemiciclo, ha recordado que fue el PSOE el que exigió el cierre de la Asamblea Regional cuando estalló la pandemia. El presidente de la Comunidad afirmó que fue la Mesa del Parlamento la que decidió que compareciera hoy y no antes. "Yo respeto la separación de poderes y no opino sobre las decisiones que emanan de esta Cámara", aseguró. También señaló que él pidió comparecer cuando acabó la primera prórroga del estado de alarma. "Me han convocado 17 días después".

Especialmente duro fue con la portavoz morada, María Marín, de la que ha dicho que su discurso "asusta a cualquier demócrata" y ha lamentado que no mantenga el tono "coherente", "ágil" y argumentado que demostró en sus primeras intervenciones como parlamentaria.

El portavoz socialista Diego Conesa ha propuesto al presidente del Gobierno regional la creación de una Comisión de Estudio de la estrategia para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. "Se debe definir el plan a seguir, ratificarlo y establecer un seguimiento", aseguró. En la misma línea, María Marin, de Podemos, quiso hacer una propuesta "a pesar del ninguneo" que dicen sufrir del Ejecutivo de la Comunidad. Marín pidió la creación de una "comisión parlamentaria específica" que sustituya a las reuniones "tan poco transparentes" que se han mantenido hasta la fecha.



Críticas al Gobierno de Pedro Sáchez

Diego Conesa se ofreció a reclamar al Gobierno central "todo lo necesario" para hacer frente a la crisis sanitaria, poniendo una única condición: "Que construyamos juntos dicha reclamación, sin que use usted la pandemia para desgastar al Gobierno". No obstante, también expresó una reflexión que no gustó en absoluto a Fernando López Miras. "Cada vez que surge un problema, miramos al Gobierno de España. Somos mayores de edad y responsables de nuestras competencias", recordó Conesa, quien pidió al presidente de la Comunidad que dejara de "lloriquear", abandonara el "victimismo" y dejara de "escudarse en el Gobierno de España". Desde el PSOE murciano se ha elaborado un documento con un centenar de puntos para la reconstrucción económica y social de la Región tras el Covid-19 y su líder aprovechó ese momento para entregárselo a los diputados allí presente.

"¿Quién lloriquea aquí?", le espetó el jefe del Ejecutivo al líder de la oposición, para asegurar después que él mismo podría haber criticado numerosas decisiones del Ejecutivo central, lo que no ha hecho "por respeto" a la situación actual, y porque la lealtad debe demostrarse con hechos y actitudes.

"En mi intervención me he cuidado mucho de no comparar mi gestión con la de ningún otro gobierno, aunque me sobran argumentos para comparar, pero todos debemos creernos lo de la lealtad, practicarlo y demostrarlo. (€) La gestión del Gobierno de España me ha parecido en muchos aspectos pésima, pero me he contenido", ha advertido.

Quien no se contuvo fue el portavoz popular, Joaquín Segado, que "hoy una inmensa mayoría de españoles cumple con las normas y son disciplinados. Y lo hacen, a pesar de la gestión irresponsable, errática, improvisada, incompetente y, en ocasiones, negligente, del Gobierno de Sánchez". Además, criticó que "la compra de material sanitario por parte del mando único está siendo un desastre, peor que la guerra de Gila. Les engañan, les venden material que no vale y con el que ponen en riesgo la salud de los profesionales sanitarios", sentenció.