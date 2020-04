La Comunidad lamenta que no haya financiación extra por el coronavirus

El Gobierno regional ha lamentado este lunes que el anuncio hecho por el Ejecutivo central de aportar un extra de liquidez de 14.000 millones de euros para las comunidades autónomas "no esté realmente respaldado con dinero adicional para afrontar la lucha contra el coronavirus".

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha recordado que esa cantidad que se anuncia como 'extra', dando a entender que fuese adicional, "pertenece en realidad a los fondos ya comprometidos y anunciados por el Estado para 2020 a través del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)".

Ha este respecto, ha vuelto a solicitar la necesaria y urgente creación "de un fondo estatal extraordinario y destinado a las comunidades para hacer frente al incremento del gasto sanitario y las consecuencias económicas y sociales derivadas de esta crisis sanitaria", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

"Esta situación absolutamente extraordinaria e inédita está generando problemas de liquidez a las comunidades autónomas, unos problemas que se ven agravados en el caso de la Región de Murcia por la infrafinanciación estructural a la que estamos sometidos desde hace más de 10 años por el injusto e insolidario sistema de financiación", afirma.

"Llevamos desde el primer día de esta crisis pidiendo al Gobierno central la creación de un fondo extraordinario y cuando pensábamos que llegaba una respuesta acertada nos encontramos con que la respuesta del presidente Sánchez y su ministro Ábalos es una 'noticia fake', intentando vender como extra las cantidades que ya nos correspondían a las comunidades y sin aportar absolutamente nada nuevo para la lucha contra el coronavirus", denunció.

De esos 14.000 millones anunciados, en concreto, 3.069 millones corresponden con el aumento de las entregas a cuenta de 2020, un aumento que ya anunció el Gobierno central el 12 de marzo y que se deriva de las actualizaciones del Sistema de Financiación.

"La única novedad es que en lugar de recibir esas entregas a cuenta de manera mensual, las comunidades lo vamos a recibir todo en marzo y en abril, lo que adelanta liquidez pero va a generar tensiones de tesorería que van a dificultar el pago de gastos ordinarios hasta final de año como las facturas a proveedores", señaló el consejero de Presidencia y Hacienda.

Otros 5.500 millones proceden de la liquidación de 2018, una cantidad que ya anunció también el Ejecutivo el pasado mes de enero y que deriva del incremento en la recaudación en 2018. La diferencia es que esta cantidad, que forma parte también del Sistema de Financiación, se va a transferir en las próximas semanas en lugar de en julio como se hace habitualmente.

Los 5.500 millones de euros restantes hasta alcanzar los 14.000 millones proceden de la creación de un Fondo de Liquidez Autonómica por el desfase entre el déficit del año 2019 y el objetivo fijado.



UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE GENERA "CONFUSIÓN Y FRUSTRACIÓN"

"El Gobierno central anuncia a bombo y platillo un extra de liquidez para las comunidades y confunde a la ciudadanía dando a entender que está aportando algo nuevo, cuando no lo es", según Celdrán, quien lamenta que "no han aportado ni un euro nuevo en este anuncio, y no parece responsable generar confusión, decepción y frustración con estas argucias de comunicación, y que solo se pueden interpretar como una deslealtad con las comunidades autónomas y con sus ciudadanos".

"Anuncian como extraordinario algo que no lo es, porque son fondos que hubiésemos recibido aún sin esta situación de extrema gravedad. Hasta el momento no es que hayamos recibido fondos extraordinarios, sino que el Estado nos ha detraído más de lo que nos ha dado", ha aseverado.

En este sentido, el consejero de Presidencia y Hacienda ha recordado que el Estado "ha dejado de abonar a la Región 79 millones de euros de la liquidación del IVA de 2017, 31 millones de euros de políticas activas de empleo y 18 millones de euros de las entregas a cuenta de 2018. Y se ha anunciado una aportación del Estado de tan solo 10 millones de euros para política social y lucha contra la pobreza".

"Las comunidades autónomas hemos sido y seremos leales, pero es intolerable que la respuesta del Gobierno sea un continuo goteo de deslealtades, lapsus y supuestos errores en la gestión de esta crisis. Si piden lealtad, apoyo y colaboración nos van a tener a su lado; pero si lo que quieren es que mantengamos un silencio cómplice ante estos desaciertos cuando hay vidas en juego, que no cuenten con esta Región", concluyó.