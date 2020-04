Coronavirus en Murcia: López Miras critica que "los anuncios del Gobierno sólo están generando incertidumbre"

Fernando López Miras, presidente de la Comunidad, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa para informar a los medios sobre los asuntos tratados en la reunión telemática que ha tenido lugar este domingo entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y los diferentes dirigentes autonómicos.

López Miras ha reiterado, una vez más y "como cada semana" su lealtad hacia el Ejecutivo central, pero se ha mostrado crítico ante la falta de pautas concretas y certezas, ya que "la Región ofrece datos que arrojan que la responsabilidad de los murcianos y el trabajo encomiable de los sanitarios funciona, pero quienes estamos al frente de la sociedad debemos conocer la realidad y tomar medidas en consecuencia".

En este sentido ha afirmado que "lo que vivimos es una tragedia, y me niego a hablarles de picos ni de curvas: la cifra de fallecidos es desoladora". Reitera la necesidad de material y de certezas sobre el mismo, que aquel que sea entregado a las autonomías cuente con todas las garantías de seguridad, en referencia a las 15.000 mascarillas defectuosas que el Ministerio de Sanidad entregó a la Región y que han provocado que 65 sanitarios de la UCI del Hospital Santa Lucía de Cartagena hayan tenido que ser puestos en cuarentena a la espera de que se les realicen pruebas PCR por si se han contagiado del coronavirus al estar expuestos a pacientes de la enfermedad.

"No se pueden hacer anuncios que implican a todos los ciudadanos doce horas después", criticaba Miras, quien afirmaba que pese a estar de acuerdo "a priori" con la decisión de comenzar la desescalada con los niños, "necesitamos certezas sobre horarios, franja de edad, si será necesaria o no la dotación de equipos de protección y si esta fecha del 27 de abril viene recomendada por criterios científicos o es simplemente una fecha". Sobre este último punto, el de las decisiones respaldadas por el criterio de los expertos, ha incidido varias veces el presidente autonómico tanto en la propia rueda de prensa como a preguntas de los periodistas de diversos medios, afirmando que le preocupa que informaciones como la posible desescalada del confinamiento para hacer deporte "puedan estar generando falsas expectativas" o, peor aún, "que se den pasos en falso y haya que volver a la casilla de salida, pues los daños económicos y sociales serían tremendos a todos los niveles".

"Se ha hablado de desescalada asimétrica, pero no se deben hacer anuncios que no vayan acompañados de una hoja de ruta clara y que generen certezas en lugar de incertidumbre", afirmaba López Miras, pues "hay que evitar que las comunidades que comiencen antes la desescalada reciban a visitantes de aquellos que residen en las que no, y saber cómo lo vamos a hacer", en caso de que se produjese, efectivamente, un fin del confinamiento en diferentes grados según la afectación del territorio al coronavirus. A este respecto, y a preguntas de LA OPINIÓN, el presidente ha afirmado que hablar de una desescalada por municipios dentro de la propia Región es algo "muy aventurado" y que por el momento no se ha puesto encima de la mesa.



"Hablar de aprobado general es mandar un mensaje negativo"

En lo relativo a la cuestión educativa, López Miras ha anunciado que la Consejería de Educación de la Región de Murcia publicará mañana una orden sobre el desarrollo del tercer trimestre, aunque permanecen a la espera de las directrices del Ministerio de Educación, insistiendo en la necesidad de un acuerdo nacional para así no generar "27 velocidades diferentes" en el territorio dependiendo de la Comunidad Autónoma.

Con respecto a la orden que se publica mañana, lo que ha podido adelantar el presidente regional es que el mensaje general es que "el curso no ha terminado". Afirma que los dos primeros trimestres deben tener más valor, evidentemente, pero que el tercero no puede ser decretado inhábil y que debe dotarse de contenido. "Creemos que se manda un mensaje negativo a los niños y a las familias cuando se habla de aprobados generales, nosotros creemos en el esfuerzo y en el trabajo", zanjaba.

Se ha vuelto a mostrar crítico, una semana más, con respecto a la financiación de la Región, y ha pedido a Sánchez que los 14.000 millones de euros destinados a las autonomías, de los que el presidente nacional no le ha precisado cuántos serían para Murcia, sean no reembolsables y que no se resten ni del presupuesto ni de partidas ya comprometidas. "Espero que este anuncio no tenga letra pequeña, como ha pasado otras veces", aseguraba Miras, quien también aseguraba no verle el sentido a que "las Comunidades paguemos a los autónomos para que luego éstos paguen al Gobierno central".

Finalmente ha querido transmitir un mensaje de optimismo a la población antes de despedirse, asegurando que esta crisis sanitaria "está sacando lo mejor de cada uno, sigamos así y pronto podremos celebrar juntos que todo esto ha quedado atrás".