Las compras las hacen ellos

Participan en la logística para la confección de batas y mascarillas, así como en el reparto de pantallas protectoras.

En el operativo del estado de alarma también está participando Protección Civil, realizando sobre todo labores humanitarias y de logística. Una labor que realizan todas las agrupaciones y asociaciones municipales de Protección Civil de la Región de Murcia, entre ellas, la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Águilas, compuesta por 25 voluntarios, además de los tres profesionales del Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil. Y sus tareas van más allá de lo esperado: están haciendo las compras de medicamentos y alimentos a personas mayores o con problemas de movilidad que no pueden salir de casa. «Los ciudadanos se ponen en contacto con Asuntos Sociales, ellos recogen la direcciones y los teléfonos de contacto y, tras filtrar si es para medicamentos o para alimentación, nosotros nos ponemos en contacto con ellos y les hacemos las compras», según explica Francisco José López, Jefe de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Águilas. Una labor que realizan en todo el término municipal, además de en la ciudad, ya que también han realizado servicios en Calabardina o Tébar. Y se trata de una tarea que no queda solo en la compra de medicamentos o alimentos, también en otras ayudas que tan necesarias son ahora, como arreglar la televisión: «Un día habíamos terminado la jornada, estábamos desinfectando los vehículos y recibimos una llamada de un matrimonio de ancianos; el señor, con un poco de alzhéimer, se habían quedado sin televisión, sin teléfono. No sabían qué hacer. Pues fuimos a su casa, le graduamos la televisión y le pusimos el teléfono lo mejor que pudimos», relata López, quien añade que también intenta alegrar las tardes a los niños: «Intentamos que el confinamiento sea lo más llevadero posible, a las ocho, coincidiendo con los aplausos de los ciudadanos, vamos a cantarle el cumpleaños a los niños que nos avisan, para alegrarle en lo que sea posible esa tarde».

Protección Civil también realiza trabajos de logística participando en el reparto de material para la confección de batas y mascarillas a varios diseñadores y talleres de carnaval, así como voluntarios particulares. «Recogemos el material donde nos indica Cáritas y Hosteáguilas, se las llevamos al diseñador Salvi, quien corta los patrones, y luego nosotros los repartimos por casas de particulares o talleres de carnaval para que confeccionen las batas y las mascarillas», explica. También participan en el reparto de pantallas protectoras que están realizando empresas, particulares y colegios. «Nosotros montamos las pantallas o las empaquetamos y las hemos repartido por farmacias, por supermercados, panaderías y por hospitales como el Rafael Méndez, Santa Lucía o Virgen de la Vega, que nos solicitaron 200 pantallas y 200 pantallas que les enviamos. También hemos repartido batas y mascarillas en los centros de salud y en las residencias de mayores que hay en Águilas», enumera López.

Los profesionales del Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil coordinan las jornadas y tienen un horario, pero no siempre se cumple. «Hemos fijado un horario de diez a una y de cuatro a siete para realizar las compras y repartirlas, pero nunca se cumple; a las ocho realizamos la vuelta para alegrar algo la tarde a los niños», explica López. Cuenta que los voluntarios salen a la calle exponiéndose, pero que lo hacen con material de protección individual: «La gente nos dice que cómo es posible que nosotros tengamos más material de protección que tiene, por ejemplo, la Policía o los sanitarios, nosotros tenemos material todo tipo, porque por suerte o por desgracia para nosotros, nos enfrentamos a todo tipo de emergencias, por eso tenemos de todo tipo de material». López detalla que la última compra que realizaron fue de «150 monos de papel blanco de tipo riesgo biológico, 30 mascarillas de pintor de FFP2 y otras 10 tipo pantalla facial por si el tipo de riesgo fuese un poco mayor».