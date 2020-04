Los fallecidos se elevan en la Región a 116 y 652 personas ya se han curado del virus

El consejero Villegas apunta que la crisis sanitaria ha dado un empujón a la telemedicina, "fundamental" para "optimizar recursos" y salvar vidas

Un total de 652 personas de las que se contagiaron de coronavirus en la Región de Murcia se han curado ya, según los datos facilitados este sábado por la tarde por la Consejería de Salud. Los curados de ayer, viernes, eran 638.

Asimismo, ya son 116 los fallecidos por este virus (uno más que ayer), que mantiene hospitalizadas a 145 personas en la comunidad murciana, tal y como detalla el departamento que dirige Manuel Villegas.

Tal y como se desprende de los datos hechos públicos esta tarde por la Consejería, en estos momentos hay 31 pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos, cinco menos que ayer, que había 36, mientras que 741 de los afectados permanecen en aislamiento domiciliario, puesto que sus síntomas son leves, pese a tener el coronavirus. Salud controla el estado de estas personas.

Sanitarias en la puerta del Santa Lucía de Cartagena, este sábado.

El pasado viernes, la Región de Murcia sumaba tres nuevos fallecimientos por coronavirus hasta llegar a las 115 defunciones. El balance proporcionado ayer indicaba que el total de contagios confirmados entonces se situaba en los 1.647.

Comparecía hoy el consejero en el Día Internacional de los Pacientes Hospitalarios, a los que recordaba que «estamos en las mejores manos» y que «pronto saldremos de aquí y volverán los abrazos», ahora mismo en 'stand by' para prevenir un eventual contagio.

Villegas aseveró ayer que esta crisis sanitaria ha servido para que seamos «conscientes del riesgo que supone el alto grado de dependencia a la tecnología externa», además de proporcionar un impulso acelerado a la telemedicina, que ha sido «fundamental» a la hora de afrontar la situación.

«Las nuevas tecnologías son un arma poderosa que ha permitido optimizar recursos para dedicarlos a los casos más delicados», dejó claro el titular de Salud.

A preguntas de los medios el consejero , explicó que el número total de personas curadas se decide de forma clínica, y no mediante test, de los cuales ha afirmado que «todos son fiables y útiles», y que destinarán aquellos que discriminan el tipo de hemoglobina a uso intrahospitalario y aquellos que no lo hacen al uso externo.

También habló de los más pequeños de la casa, «aves enjauladas con muchas ganas de volar», y a los que, asegura, que levantarán de nuevo el vuelo, pero «en un mundo mejor». Pedro Sánchez anunciaba este sábado por la tarde que los niños, a partir del 27 de abril, iban a ir saliendo a la calle, poco a poco.



Cierran una planta de la Arrixaca

El Virgen de la Arrixaca de Murcia se veía obligado ayer a cerrar su cuarta planta ante la sospecha de que un paciente ahí ingresado estaba contagiado de coronavirus, confirman desde el hospital.

Se trata de una persona que fue al centro para ser sometida a una intervención quirúrgica. Se le hizo la prueba y dio positivo. Por tanto, se procedió al traslado de planta (de la cuarta, donde estaba, a la séptima) de este paciente y se procedió a mandar a casa a los sanitarios que trabajaron en ese turno. A continuación, se desinfectó la planta entera.

Desde el Virgen de la Arrixaca insisten en que esta circunstancia no es extraordinaria, ya que no es la primera vez que ocurre y probablemente no sea la última. Algo que también comentarios sanitarios del centro.

Este paciente, en concreto, ha de ser sometido a más pruebas para que se confirme que tiene el virus, indican desde el hospital, que insisten en que los protocolos funcionan y el centro opera con total normalidad.

En la cuarta planta del hospital de El Palmar está el área de Neurología,que es la especialidad médica que trata los trastornos del sistema nervioso.

El Virgen de la Arrixaca está preparado para atender en su totalidad a pacientes con coronavirus, ampliando así la zona de aislamiento inicial que existía en la séptima planta con las habitaciones de presión negativa. El consejero de Salud, Manuel Villegas, informaba a finales de marzo de que iba a ocupar prácticamente todo el hospital por coronavirus.