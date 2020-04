Cierran la cuarta planta de la Arrixaca por un paciente sospechoso de tener coronavirus

El Virgen de la Arrixaca de Murcia se veía obligado ayer a cerrar su cuarta planta ante la sospecha de que un paciente ahí ingresado estaba contagiado de coronavirus, confirman desde el hospital.

Se trata de una persona que fue al centro para ser sometida a una intervención quirúrgica. Se le hizo la prueba y dio positivo. Por tanto, se procedió al traslado de planta (de la cuarta, donde estaba, a la séptima) de este paciente y se procedió a mandar a casa a los sanitarios que trabajaron en ese turno. A continuación, se desinfectó la planta entera.

Desde el Virgen de la Arrixaca insisten en que esta circunstancia no es extraordinaria, ya que no es la primera vez que ocurre y probablemente no sea la última. Algo que también comentarios sanitarios del centro.

Este paciente, en concreto, ha de ser sometido a más pruebas para que se confirme que tiene el virus, indican desde el hospital, que insisten en que los protocolos funcionan y el centro opera con total normalidad.

En la cuarta planta del hospital de El Palmar está el área de Neurología,que es la especialidad médica que trata los trastornos del sistema nervioso.

El Virgen de la Arrixaca está preparado para atender en su totalidad a pacientes con coronavirus, ampliando así la zona de aislamiento inicial que existía en la séptima planta con las habitaciones de presión negativa. El consejero de Salud, Manuel Villegas, informaba a finales de marzo de que iba a ocupar prácticamente todo el hospital por coronavirus.



Cifras por el momento

La Región de Murcia sumó en el día de ayer tres nuevos fallecimientos por coronavirus hasta llegar a las 115 personas, dos de las cuales estaban en residencias de mayores. El último balance de la Consejería de Salud murciana recoge que el total de contagios confirmados desde el inicio de la pandemia se sitúa en los 1.647, de ellos 1.430 han sido detectados gracias a las pruebas PCR, mientras que los 217 restantes se han diagnosticado con los test rápidos de anticuerpos que se han comenzado a utilizar esta semana en la Región. Estas cifras muestran 22 nuevos contagios desde el jueves, una cifra que está en la media de los últimos días.

Además, el número de personas hospitalizadas sigue descendiendo hasta las 152, ocho menos que un día antes; aunque aumentan los ingresos en UCI en dos hasta los 36 pacientes. Desde el inicio de la pandemia también han superado la enfermedad 638 murcianos, una cifra que sigue en aumento.

Otro dato a destacar es que de los 1.485 test rápidos que se han realizado sólo en 217 los pacientes tenían anticuerpos y habían pasado la enfermedad, el 14 por ciento del total.