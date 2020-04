Tres fallecidos más en la Región, que mantiene la estabilidad en los contagios

Tres personas han muerto en las últimas 24 horas por coronavirus y aumenta la cifra total de fallecidos a 115 en la Región de Murcia, donde se mantiene la estabilidad en los nuevos contagios con 22 positivos en un día. El número de casos desde que inició la pandemia es de 1.647, de los cuales 894 siguen en activo si se tienen en cuenta el número de curados y fallecidos.

Según el último balance facilitado este jueves por la Consejería de Salud, en Murcia hay 742 enfermos en aislamiento domiciliario y 152 ingresados, cuando ayer eran 160.

De esos ingresos hospitalarios 36 están en unidades de cuidados intensivos, dos más que ayer. Salud cifra en 638 las personas curadas, 21más que en el anterior balance.

Ya se han realizado 14.667 pruebas PCR y 1.485 test rápidos.

Salud retira 15.000 mascarillas defectuosas enviadas por el Ministerio

La Consejería de Salud ha ordenado la retirada de un lote de unas 15.000 mascarillas defectuosas que había llegado a la Región de Murcia procedente del Ministerio de Sanidad.

El consejero Manuel Villegas, al ser preguntado por este tipo de material que no había pasado los controles previstos, ha confirmado este viernes que ayer recibieron la alerta del Ministerio para retirar una marca concreta de mascarillas, por lo que "hemos dado la orden a los centros para retirarlas, ya que no protegen como deberían y no cumplen las expectativas que se tenían sobre ellas".