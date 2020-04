Salud retira 15.000 mascarillas defectuosas enviadas por el Ministerio

La Consejería de Salud ha ordenado la retirada de un lote de mascarillas defectuosas que había llegado a la Región de Murcia procedente del Ministerio de Sanidad.

El consejero Manuel Villegas, al ser preguntado por este tipo de material que no había pasado los controles previstos, ha confirmado este viernes que ayer recibieron la alerta del Ministerio para retirar una marca concreta de mascarillas, por lo que "hemos dado la orden a los centros para retirarlas, ya que no protegen como deberían y no cumplen las expectativas que se tenían sobre ellas".

Sobre las unidades que se han distribuido de este material en la Región, Villegas calcula que son unas 15.000 las mascarillas de este modelo quirúrgico las que habían llegado a centros de Murcia y que ya han sido retiradas.



Murcia llegará a los 4.000 casos

Sobre la polémica que se ha generado a nivel nacional por cómo se hace el cómputo de afectados, el consejero de Salud murciano afirma que "nuestro registro es riguroso y fiel a la realidad". A la vez que ha señalado que aunque los estudios del INE daban una mortalidad estimada para la Región de Murcia de 320 fallecimientos, esta cifra está muy por encima de las 112 muertes reales que se han registrado hasta el momento por coronavirus.

"Estamos muy por debajo de las cifras de muertes que debíamos tener por covid en la Región", apunta el responsable de Salud, quien asegura que "si ha habido algun caso no contabilizado será excepcional".

La Consejería espera poder aumentar en los próximos días el número de pruebas PCR a personas con síntomas leves, por lo que no descarta que el dato de afectados pueda aumentar de forma considerables hasta los 3.500 o 4.000 casos en los próximos 15 días.